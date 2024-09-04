تعرف على آخر تطورات إصابة بنزيما

أثار النجم الفرنسي كريم بنزيما القلق بين جماهير الاتحاد، خلال مباراة الفريق الأخيرة ضد التعاون، بعد تعرضه للإصابة في نهاية المواجهة.

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وحقق الاتحاد انتصارًا قاتلًا ضد التعاون بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة الثانية ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن بنزيما طمئن مدربه لوران بلان بشأن جاهزيته، حيث شارك في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي.

وأوضحت الصحيفة أن بنزيما تعافى نهائيًا من الإصابة، بعد أن أنهى برنامج العلاج الطبيعي، ليُصبح جاهزًا للمشاركة في التدريبات ومن ثم المباريات.

وكان بنزيما قد خرج متأثرًا بإصابته في الدقيقة 90+12 من زمن مباراة الاتحاد ضد التعاون، وشارك بدلًا منه عبد العزيز البيشي.