أخبار الاتحاد اليوم | رعب كانتي ومفاجآت الصفقات الصيفية .. و"خطأ كارثي" في إصابة شراحيلي

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الإثنين الموافق 24 من يونيو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الإثنين الموافق الرابع والعشرين من يونيو 2024م، وما يدور حول الفريق.

"لن أغلق الباب!" .. نجولو كانتي يرعب الاتحاد بعد تألقه مع منتخب فرنسا

أثار النجم الفرنسي الدولي نجولو كانتي، متوسط ميدان نادي الاتحاد السعودي، "الرعب" بين جماهير العميد؛ بشأن مستقبله مع عالم الساحرة المستديرة (طالع التفاصيل).

"الطبيب لم يخيّط القطع" .. أحمد شراحيلي يكشف خطأ طبيًا وراء غيابه الطويل عن الاتحاد!

كشف أحمد شراحيلي، مدافع فريق الكرة بنادي الاتحاد، عن التفاصيل الكاملة حول إصابته، والسبب وراء تأخره في العودة إلى الملاعب، ليفجر مفاجأة حول كونه ضحية لخطأ طبي وراء هذا الأمر (طالع التفاصيل).

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تفاصيل عرض الاتحاد "الجنوني" للتعاقد مع نجم المغرب

قدّم مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، عرضًا "جنونيًا"؛ لحسم صفقة مغربية مهمة، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025 (طالع التفاصيل).

18 يومًا تحسم بديل جاياردو في الاتحاد .. وصفقة ساديو ماني تثير الجدل!

يواصل نادي الاتحاد، البحث عن مدير فني جديد، لفريق الكرة الأول، بعد إعلان لؤي ناظر، الرئيس الجديد للمؤسسة غير الربحية، عن قراره بإقالة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو من تدريب الفريق في الموسم المُقبل (طالع التفاصيل).

"فرصة ذهبية للهلال والنصر والاتحاد" .. برشلونة يغير قراره ويعرض نجمه الكبير للبيع!

منح العملاق الإسباني برشلونة، "الأمل" إلى أندية المملكة العربية السعودية، وخاصة الهلال والنصر والاتحاد؛ للتعاقد مع أحد نجومه، في الصيف الحالي (طالع التفاصيل).

"الكشف عن قيمة الشرط الجزائي" .. حقيقة عرض الاتحاد إلى محمد قدوس وموقف اللاعب

النجم الغاني الشاب محمد قدوس، جناح وست هام يونايتد الإنجليزي، أحد أهم أهداف نادي الاتحاد السعودي، في صيف العام الحالي؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم (طالع التفاصيل).