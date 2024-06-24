"الكشف عن قيمة الشرط الجزائي" .. حقيقة عرض الاتحاد إلى محمد قدوس وموقف اللاعب

اللاعب أحد أكبر أهداف الاتحاد..

النجم الغاني الشاب محمد قدوس، جناح وست هام يونايتد الإنجليزي، أحد أهم أهداف نادي الاتحاد السعودي، في صيف العام الحالي؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وفي وقتٍ سابق.. ارتبط اسم قدوس بعملاقي الرياض الهلال والنصر، قبل أن تؤكد كافة التقارير المحلية والعالمية، خلال الأيام القليلة الماضية، على تحرك قوي من العميد الاتحادي؛ لضم اللاعب إلى صفوفه.

ووفقًا للإعلامي الرياضي فلوريان بلاتنبيرج، مساء اليوم الإثنين، يملك النجم الغاني البالغ من العمر 23 سنة، "شرطًا جزائيًا" في عقده مع وست هام يونايتد، يُقدر بـ85 مليون جنيه إسترليني.

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بلاتنبيرج كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أنه - حتى الآن - لا يوجد أي عروض للتعاقد مع محمد قدوس، في صيف العام الحالي؛ مثلما تردد في الأيام الماضية.

أيضًا.. أكد الإعلامي الرياضي على أن قدوس، لم يبدِ أي رغبة لـ"الرحيل" عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد، والذي يرتبط بعقد معه حتى 30 يونيو 2028.

جدير بالذكر أن قدوس، انضم إلى صفوف النادي الإنجليزي في صيف 2023، قادمًا من العملاق الهولندي أياكس أمستردام؛ حيث سجل 14 هدفًا وصنع 6 آخرين، خلال 45 مباراة رسمية.