18 يومًا تحسم بديل جاياردو في الاتحاد .. وصفقة ساديو ماني تثير الجدل!

لؤي ناظر يكشف عن رغبته في رئاسة اللجنة الرياضية..

يواصل نادي الاتحاد، البحث عن مدير فني جديد، لفريق الكرة الأول، بعد إعلان لؤي ناظر، الرئيس الجديد للمؤسسة غير الربحية، عن قراره بإقالة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو من تدريب الفريق في الموسم المُقبل.

وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط" بأن الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي بالاتحاد، يدرس العديد من الملفات المتعلقة بالصفقات الأجنبية القادمة، والمدرب الجديد للعميد، فيما دوّن القائمون على النادي، عدة ملحوظات حول نشاط جاياردو مع الفريق في الموسم الماضي.

ويعمل الاتحاد على إنهاء أزمة جاياردو الذي يتمسك بالحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقده كاملًا، والذي كشفت عنه صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأنه يقدر بحوالي 30 مليون دولار.

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وفي سياق متصل، فإن لؤي ناظر يتواصل مع اللجنة الرياضية التي يترأسها دومينجوس سواريز، الرئيس التنفيذي، وبوجود رامون بلانيس، حيث يرغب ناظر في رئاسة اللجنة مستقبلًا، فيما بدأ رئيس النادي الجديد، العمل رفقة اللجنة، على التحديات التي تواجه النادي في الفترة الحالية، بين إعارة أو بيع اللاعبين المرتبطين بعقود مع النادي، أو الصفقات الأجنبية، أو التعاقد مع جهاز فني جديد، قبل انطلاق معسكر الاتحاد، الذي يقام في إسبانيا، في 12 يوليو المُقبل.

وكان الاتحاد قد استقر على رحيل جاياردو من تدريب الفريق، عقب الموسم الكارثي الذي أنهاه الفريق دون بطولات، كما فشل في التأهل للبطولات الآسيوية، فيما رفض مسؤولو النادي، طلبًا من المدرب الأرجنتيني باستبعاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي يعد جزءًا رئيسًا من المشروع الرياضي السعودي، ومشروع الاتحاد بشكل خاص.

ومن ناحية أخرى، أثارت صفقة السنغالي ساديو ماني، جناح النصر، حالة من الجدل، خلال الساعات الماضية، بعد تردد أنباء حول قيام لجنة الاستقطابات بعرض ماني على الاتحاد، إثر قرار المدير الفني لويس كاسترو، بالاستغناء عن خدمات اللاعب، فيما اشترطت إدارة الاتحاد، تخفيض راتب اللاعب من أجل قبول التعاقد معه.

وذكرت مصادر مطلعة بأن برنامج الاستقطاب لم يعرض ساديو ماني على الاتحاد، وأن البرنامج لا يتدخل في عرض اللاعبين الأجانب المنضمين لأندية دوري روشن، إلى أندية أخرى، وهذه خارج سياسات البرنامج.

وحظي ساديو ماني باهتمام من نادي القادسية، قبل الميركاتو الصيفي، دون توصل المحادثات إلى نتيجة، فيما ارتبط اسم اللاعب بتقارير تركية تفيد باهتمام ناديي فنربخشة وبيشكتاش بحسم الصفقة.