"فرصة ذهبية للهلال والنصر والاتحاد" .. برشلونة يغير قراره ويعرض نجمه الكبير للبيع!

هل ينتقل نجم برشلونة إلى الملاعب السعودية؟..

منح العملاق الإسباني برشلونة، "الأمل" إلى أندية المملكة العربية السعودية، وخاصة الهلال والنصر والاتحاد؛ للتعاقد مع أحد نجومه، في الصيف الحالي.

أكثر من لاعب في صفوف برشلونة، يحظى باهتمامٍ كبير من الأندية السعودية؛ في ظل "الثورة الهائلة" التي يشهدها القطاع الرياضي في البلاد.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، مساء اليوم الإثنين، لن يمانع برشلونة في الاستماع إلى العروض المقدمة إلى النجم الألماني إلكاي جوندوجان، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، في صيف العام الحالي؛ بعد أن كان يتمسك ببقاء اللاعب، خلال الفترة الماضية.

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الصحيفة أكدت على أن الإدارة البرشلونية، تقدر جوندوجان كثيرًا؛ إلا أن قرار الألماني هانسي فليك، المدير الفني الجديد للفريق الأول، بالاعتماد على خطة "4-2-3-1"، في الموسم الرياضي القادم؛ جعل المسؤولين يعيدون التفكير في مستقبل اللاعب.

الإدارة - حسب نفس الصحيفة - تعتقد أن مركز النجم الألماني كـ"صانع ألعاب (رقم 10)"، في هذه الخطة الجديدة التي سيعتمد عليها فليك؛ سيكون مغطى بشكل جيد للغاية، بوجود الإسباني الشاب بيدري رودريجيز، الذي يقدّم مستويات رائعة مع منتخب بلاده، في بطولة كأس أمم أوروبا "الحالية".

وأشارت إلى أن بيدري، أظهر إمكانيات جيدة للغاية، بعد مشاركته في مركز "صانع الألعاب (رقم 10)"، مع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم؛ وهو الأمر الذي جعل مسؤولي برشلونة، يطمئنون في حال بيع عقد جوندوجان.

وكشفت الصحيفة عن أن رحيل إلكاي جوندوجان، سيكون مفيدًا جدًا لبرشلونة "من الناحية الاقتصادية"، حتى ولو لم يحصل على مبلغ كبير من بيعه؛ وذلك لأنه سيتخلص من أحد اللاعبين أصحاب الرواتب العالية.

جدير بالذكر أن جوندوجان، أحد أكبر أهداف الهلال والنصر والاتحاد؛ حيث حاولت الأندية الثلاثة التعاقد معه في الصيف الماضي، بعد انتهاء عقده مع العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي؛ إلا أن اللاعب اختار برشلونة وقتها.