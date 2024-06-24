"الطبيب لم يخيّط القطع" .. أحمد شراحيلي يكشف خطأ طبيًا وراء غيابه الطويل عن الاتحاد!

السر وراء غياب شراحيلي عن الملاعب لفترة طويلة وموعد العودة..

كشف أحمد شراحيلي، مدافع فريق الكرة بنادي الاتحاد، عن التفاصيل الكاملة حول إصابته، والسبب وراء تأخره في العودة إلى الملاعب، ليفجر مفاجأة حول كونه ضحية لخطأ طبي وراء هذا الأمر.

وانتقل أحمد شراحيلي إلى صفوف الاتحاد في يوليو 2022، قادمًا من الشباب، وقدم ثنائية دفاعية متميزة مع أحمد حجازي، خلال موسم 2022-2023، الذي توج فيه العميد بثنائية دوري روشن السعودي وكأس بيرين للسوبر السعودي.

وشارك شراحيلي في 8 مباريات خلال موسم 2023-2024، قبل أن يتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، أثناء مشاركته في مباراة الفتح، التي انتهت بفوز الاتحاد بنتيجة (2-1)، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين.

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وقال مدافع الاتحاد، في حوار مع الإعلامي علاء سعيد، "كنت أعاني من إصابة بقطع في الرباط الأمامي والجانبي، وقطع في الغضروف، وأجريت عملية جراحية، والطبيب الذي أجرى الجراحة هو سبب أزمتي، لأنه قام بخياطة الرباط الأمامي والجانبي، ولم يشاهد قطع الغضروف".

وأضاف "بعد الجراحة، أجريت تأهيلًا لمدة شهر، ولكني لم أكن مرتاحًا، والطبيب قال لي إن التعافي يستغرق وقتًا، وهذه طبيعة العملية، ثم وجدت تليفات و(ورم) غير طبيعي في ركبتي، ليلزمني النادي بعدم التأهيل، وبقيت في جدة ثلاثة أشهر لا أفعل شيئًا، وهي المدة التي كان ينبغي أن أتخطى فيها المرحلة الأولى من الإصابة".

وتابع شراحيلي "عدت إلى لندن، وقام الطبيب بالكشف عن ركبتي، فقال إنها تحتاج إلى تنظيف بعد شهر، وأيضًا لم أفعل شيئًا في لندن، ورجعت إلى النادي، ثم أخطروني بالكشف عن طبيب في فرنسا، ليفاجئني بأنني أعاني من قطع في الغضروف، رغم أني لم أقم بتدريبات تقوية، وأجريت العملية، وكنت أسير في العلاج بشكل ممتاز في دبي، ثم فوجئت بالنادي يخبرني بالعودة إلى النادي لاستكمال علاجي".

ونوه شراحيلي بأنه يحتاج إلى شهر ونصف من أجل التأهيل، رغم عودته للجري في الملعب، مضيفًا "أحتاج لبعض الوقت لأني الغضروف (تاعبني)، وسأغادر بلجيكا للتأهيل، وأتوقع العودة مع بداية الموسم".