أخبار الاتحاد اليوم | عودة سعود عبد الحميد للعميد، وموقف كانتي وفابينيو من مواجهة إنتر الودية

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 6 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 6 أغسطس 2024.

موقف كانتي وفابينيو من مواجهة إنتر الودية

بات نجولو كانتي جاهزًا لمواجهة فريقه الاتحاد أمام إنتر الإيطالي الودية يوم غدٍ الأربعاء.

صحيفة الجزيرة السعودية أكدت وجود الدولي الفرنسي على رأس قائمة العميد للمباراة الودية أمام أبطال إيطاليا، مشيرة إلى أن زميله فابينيو سيغيب عن اللقاء بعد حصوله على إذن للسفر للبقاء بجانب زوجته لظروف شخصية.

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