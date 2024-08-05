"أنت لست وجه احتراف خارجي" .. محمد البكيري يوجه اتهامات لسعود عبدالحميد بـ"التلاعب"!

ظهير الهلال في وجه النيران!

فتح الإعلامي الرياضي الاتحادي محمد البكيري النار على سعود عبدالحميد؛ ظهير أيمن الهلال السعودي، في ظل أزمة احترافه الخارجي.

التقارير السعودية تتحدث حاليًا عن تمرد اللاعب على الهلال، رافضًا تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، في ظل رغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويزعم البعض أن هناك اتجاه داخل النادي باستبعاده من القائمة نهائيًا دون السماح له بالرحيل، خاصةً وأنه استبعد بالفعل من آخر مباراة ودية للفريق أمام أودينيزي في معسكر الإعداد الحالي.

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في خضم هذه الأزمة خرج البكيري للهجوم على سعود، متهمًا إياه بالتلاعب سعيًا لرفع قيمة عقده الجديد مع الزعيم ليس إلا!

وقال البكيري خلال تصريحاته لبرنامج "ملاعب" الإذاعي: "سعود سيظل يتلاعب في المفاوضات ويراوغ لمدة ستة أشهر، حتى وكيله نشر تغريدة ويتبعون نفس الأسلوب الذي اتبعوه مع الاتحاد، وربما ينتهي الأمر بنفس السيناريو سواء سيرحل لنادي محلي أو يحترف خارجيًا، هذه لعبة وكلاء مع اللاعب".

وأضاف: "سبحان الله، الزمن يدور ويكشف الحقائق، هل سعود سيجد أحسن من الهلال من ناحية القوة والمنظومة؟ لولا كل ذلك هل كان سيبرز بهذا الشكل الكبير جدًا؟، هل كانت منظومة الهلال ظالمة لسعود؟، كانوا يقولون إن حامد البلوي هو من دفعه للرحيل عن الاتحاد، وماذا عن الآن؟، حاليًا هو في أفضل مراحل بروزه بفضل الهلال، فلماذا يعامل الهلال بنفس أسلوب تعامله مع الاتحاد؟، تفسيري أنه يتلاعب للحصول على عقد كبير جدًا".

الإعلامي الاتحادي اختتم: "دائمًا اللاعبون السعوديون يحاولون خلق منافس وهمي حتى أنهم يطالبون أندية أخرى للدخول في مفاوضات للحصول على عقود كبيرة، سعود لن يجد أفضل من الهلال، وهو ليس وجهًا للاحتراف الخارجي".