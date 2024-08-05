هل الاحتراف خدعة؟ .. سعود عبدالحميد يعطي موافقته للعودة إلى الاتحاد ومدرب الهلال يستعد لقرار كبير

تطورات خطيرة في ملف سعود عبدالحميد مع نادي الهلال..

يبدو أن ملف النجم الدولي سعود عبدالحميد، ظهير أيمن نادي الهلال السعودي، شهد تطورات خطيرة للغاية، لم يتوقعها أي مشجع للفريق الأول لكرة القدم.

أنباء قوية ترددت خلال اليومين الماضيين، عن "تمرد" سعود على الزعيم الهلالي، للرحيل عن صفوف الفريق وخوض تجربة الاحتراف في الملاعب الأوروبية؛ خاصة بعد التأكيدات على تلقيه عروضًا من روما الإيطالي وأستون فيلا الإنجليزي، بالإضافة إلى تولوز الفرنسي وباناثينايكوس اليوناني.

وفي هذا السياق.. فجّر الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الحميدي، مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفه عن موافقة الظهير الشاب، على العودة إلى فريقه السابق الاتحاد السعودي.

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الحميدي أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، قيام شخصية اتحادية - لم يذكر اسمها -؛ بطرح فكرة "عودة" سعود إلى العميد؛ وهو الأمر الذي لاقى ترحيبًا كبيرًا من اللاعب نفسه.

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن موافقة اللاعب على العودة للاتحاد؛ تأتي في الوقت الذي لم يصل فيه أي عرض أوروبي رسمي إلى الهلال، للتعاقد معه.

ومن ناحيته وحسب الحميدي أيضًا.. يستعد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، لاتخاذ قرار حاسم وكبير، في مستقبل سعود مع الفريق الأول لكرة القدم.

وكشف عبدالرحمن الحميدي، عن أن جيسوس يفكر جديًا في استبعاد سعود من حساباته الفنية، في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025؛ نظرًا لعدم جديته طوال فترة المعسكر، رغم الاجتماعات العديدة التي عقدها معه، ولم تجد استجابة من اللاعب.

جدير بالذكر أن سعود انضم إلى الهلال في يناير 2022، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وفي عقد حتى يونيو 2025؛ حيث سجل 5 أهداف وصنع 18 آخرين، خلال 113 مباراة رسمية.