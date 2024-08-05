مفاجأة كبرى .. الكلاسيكو يشهد عودة نيمار و"رسالة عن الهوس" من نجم الهلال لمنتقديه

تطورات مثيرة عن نيمار جونيور..

عاش الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، أيامًا صعبة للغاية؛ بعد إصابته بـ"قطع في الرباط الصليبي"، والتي تبعده عن الملاعب، منذ 10 أشهر تقريبًا.

نيمار انضم إلى الزعيم الهلالي في صيف 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، مقابل 90 مليون يورو تقريبًا؛ إلا أنه خاض 5 مباريات رسمية فقط، قبل أن يتعرض لإصابة "الصليبي"، في شهر أكتوبر من العام الماضي.

وبعد معاناة طويلة.. يبدو أن عودة الساحر البرازيلي إلى الملاعب، أصبحت أقرب من أي وقتٍ مضى؛ حسب ما نشرته صحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الإثنين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحيفة أعلنت عودة نيمار جونيور إلى الملاعب، يوم 19 سبتمبر القادم، في الكلاسيكو الكبير الذي يجمع بين الهلال ونادي الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025؛ وذلك بشكل تدريجي.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار، أظهر تقدمًا كبيرًا في برنامجه التأهيلي؛ حيث من المقرر أن يغيب عن منافسات كأس السوبر السعودي، في الفترة من 13 إلى 17 أغسطس 2024، بالإضافة إلى أول 3 جولات في مسابقة الدوري، قبل أن يعود من بوابة كلاسيكو الاتحاد.

ويواجه الهلال في الثالث عشر من أغسطس 2024، نظيره الأهلي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي، على أن يلتقي "الفائز" مع المتأهل من مباراة النصر والتعاون، في المشهد الختامي للبطولة.

رسالة نيمار جونيور إلى منتقديه

ومن ناحيته.. نشر اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 32 سنة، "3 صور شخصية له" بقميص نادي الهلال، وذلك عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ يظهر فيهم وهو يؤدي مجموعة من التدريبات البدنية، ضمن البرنامج التأهيلي للشفاء من الإصابة.

وعلق نيمار جونيور على هذه الصور؛ بالقول: "الناس لا يفهمون مدى هوسي بالفوز"؛ في رد غير مباشر على ما يبدو للانتقادات التي وجهت له، في الفترة الماضية.

هذا التعليق ظهر "موشومًا" أيضًا على قدم نيمار اليمنى؛ حيث سلط النجم البرازيلي الضوء عليه، في إحدى هذه الصور التي نشرها عبر حسابه الرسمي.

جدير بالذكر أن نيمار تعرض للعديد من الانتقادات؛ بحجة "سفره" المستمر، وحضوره الكثير من الفعاليات والحفلات، بدلًا من تكثيف برنامجه العلاجي، للعودة سريعًا إلى الملاعب.