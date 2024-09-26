أخبار الاتحاد اليوم | حقيقة دعم صفقة حمد الله .. و"دارس الطب" الذي صار صديقًا لبنزيما!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 26 سبتمبر 2024.
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"لا تجعل الهلال مكروهًا!" .. عبدالله فلاته يرفض إخماد الصراع مع محمد الشيخ بعد الإسقاط على الاتحاد
شهدت قمة الهلال والاتحاد، نزاعًا من نوع خاص، بين الناقدين عبد الله فلاته ومحمد الشيخ، حول رأيهما إزاء مباراة الكلاسيكو التي انتهت بثلاثية هلالية في دوري روشن السعودي.
بكى أمام ملايين الأهلي و"وعد إنساني" لمشجع صغير .. مواقف لا تنسى في رحلة فهد المولد الذي رفض هبوط الاتحاد!
"ينطلق ينفجر في الجوهرة .. يسجل ليفجّر الأفراح"، هكذا خرجت كلمات المعلق خليل البلوشي، في ليلة تاريخية لن ينساها كل عاشق للكرة السعودية، فوق ميدان الجوهرة المشعة، ظهر البديل فهد المولد، في الموعد، واستقبل تمريرة نواف العابد، ليسدد بقدمه اليمنى، قنبلة في شباك الحارس الياباني كاواشيما، تحديدًا في الدقيقة 62 و8 ثوانٍ، معلنًا عن هدف لا ينسى، أعاد الأخضر إلى كأس العالم بعد غياب 12 عامًا.
جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
كل ما تريد معرفته عن كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، جدول المباريات والقنوات الناقلة ونظام البطولة وأكثر من ذلك..
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خاص | "تضر المحليين وتُعطل تطورهم" .. مدرب منتخب السعودية السابق يُهاجم سياسة دوري روشن!
هاجم البرتغالي نيلو فينجادا المدرب السابق للمنتخب السعودي، سياسة الصفقات في دوري روشن السعودي، وذلك بعد الصفقات القوية التي أبرمها على مدار الموسمين الحالي والماضي.
"تجربة لا تُصدق" .. نجم الاتحاد يروي قصة تحوله من دراسة الطب إلى مزاملة كريم بنزيما
روى أحمد الغامدي نجم نادي الاتحاد قصة تحوله من دراسة الطب في كندا، إلى مزاملة كريم بنزيما ونجوم العميد، متحدثًا عن طموحه في لعبة كرة القدم.
"الاتحاد لا يزال يدفع أموالًا إلى عبدالرزاق حمدالله".. مدير الصفقة يحسم جدل الأزمة التي أشعلها الشباب
حسم وكيل اللاعبين نواف المهدي، الجدل بشأن الأزمة التي أشعلها نادي الشباب السعودي، بعد التعاقد مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.
شكرًا "تشيفيرين الساذج" .. أطماع العدو الأكبر لدوري روشن تمنح السعودية انتصارًا ساحقًا بالمجان!
نجح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي "يويفا"، في إخماد ثورة الأندية الأوروبية الكبرى، والتي اشتعلت للمطالبة بزيادة مداخيلها من البطولات، بخطة ذكية زادت من المباريات الجماهيرية.
ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
ينتظر جمهور كرة القدم العربية والسعودية بشغف، بل ودون مبالغة، الكرة العالمية كلها، انطلاق مسابقة دوري روشن السعودي 2024-2025 بعد أن أصبحت الكرة السعودية من بين وجهات التشجيع الأبرز في العالم.