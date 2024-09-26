"لا تجعل الهلال مكروهًا!" .. عبدالله فلاته يرفض إخماد الصراع مع محمد الشيخ بعد الإسقاط على الاتحاد

الخلاف الإعلامي مستمر بين فلاته والشيخ..

شهدت قمة الهلال والاتحاد، نزاعًا من نوع خاص، بين الناقدين عبد الله فلاته ومحمد الشيخ، حول رأيهما إزاء مباراة الكلاسيكو التي انتهت بثلاثية هلالية في دوري روشن السعودي.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

ونجح الهلال في إيقاف سلسلة انتصارات الاتحاد، بالفوز عليه بنتيجة (3-1)، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل، في قمة الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، لتغرد كتيبة المدير الفني جورج جيسوس، وحيدة في صدارة المسابقة، بالعلامة الكاملة، برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد العميد عند 9 نقاط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ودخل فلاته والشيخ في أزمة إعلامية كبرى، خلال الأيام الماضية، على خلفية تصريحات الشيخ، الذي قال إنه في حالة خسارة الاتحاد، فإنه على جماهيره رفع الراية البيضاء، كما قال إنه لا يمكن تشبيه الاتحاد ببرشلونة، تعليقًا على المشبهين للقمة السعودية، بنظيرتها في إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة، قائلًا إن هذا التشبيه (معيب) ولا يقاس عليه، وهو الأمر الذي علق عليه فلاته، برسالة إلى الشيخ، قائلًا له "أنت كلامك المعيب".

GOAL

وقرر فلاته توجيه رسالة جديدة إلى محمد الشيخ، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، مطالبًا إياه بعدم الزج بالهلال في إسقاطاته على الاتحاد، بقوله "إذا أردت الإسقاط على الاتحاد، أسقط، والاتحاديون سيردون عليك، وأتحداك إن وجهت إسقاطًا واحدًا على الهلال، والمدرب جيسوس قال إنه مستواه كان سيئًا أمام البكيرية (في كأس الملك)، وافهم إذا تقدر تفهم، ولا تزج بالهلال وتجعله فريقًا مكروهًا، لأن الهلاليين يحبون أن ناديهم يكون محبوبًا"، ليعلق الشيخ قائلًا "اعتدت أن أصنع الحدث وأترك فلاته وغيره يعقلون عليه".

وكان الهلال قد حقق فوزًا على البكيرية بنتيجة (1-0)، في مباراة دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والذي شهد أيضًا فوز الاتحاد على العين بنتيجة (3-0).