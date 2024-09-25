"تجربة لا تُصدق" .. نجم الاتحاد يروي قصة تحوله من دراسة الطب إلى مزاملة كريم بنزيما

قصة مثيرة لنجم الاتحاد

روى أحمد الغامدي نجم نادي الاتحاد قصة تحوله من دراسة الطب في كندا، إلى مزاملة كريم بنزيما ونجوم العميد، متحدثًا عن طموحه في لعبة كرة القدم.

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وكشفت شبكة "ESPN" عن أن الغامدي تم قبوله في جامعة كولومبيا البريطانية، وهي إحدى الجامعات الأعلى تصنيفًا في كندا، والتي تخرج منها 3 رؤساء وزراء كنديين، بما في ذلك جاستن ترودو رئيس الوزراء الحالي.

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وقال الغامدي خلال تصريحات لشبكة "ESPN": "التعليم هو الأولوية بالنسبة لكل فرد في عائلتي، فالجميع تلقى تعليمًا على أعلى مستوى، ولذلك كان الاتفاق بيني وبين والديّ أن أنهي الدراسة إذا كنت أريد لعب كرة القدم".

وأضاف: "حتى الآن أواصل دراستي للحصول على البكالوريوس لأنني قطعت وعدًا لوالديّ، بغض النظر عن مدى نجاحي في كرة القدم سأكمل دراستي".

وواصل: "كان هذا هو المسار الذي سلكته وكنت أعمل طوال فترة الدراسة الثانوية للحصول على درجات جيدة حتى أتمكن من الالتحاق بالجامعة والتخصص الذي أريده".

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لاعب الاتحاد تابع: "بدأت كرة القدم مع فريق نادي باسيفيك الكندي، وقبل نهاية الموسم انتقلت إلى الاتفاق، والتحقت بالجامعة في السعودية، الأمر الذي جعله يدرس التجارة من أجل الوفاء بوعوده لوالديه".

وأردف: "لقد شاهدت كريم بنزيما ونجولو كانتي وفابينيو في قمة مستواهم عندما كنت صغيرًا، ولم يكن الأمر معقولًا بأنني سألعب وأتدرب معهم، فهي تجربة لا تصدق".

واختتم أحمد الغامدي تصريحاته قائلًا: "كان هدفي هو اللعب في أوروبا، ولكني أردت الاستفادة من الخبرة والعودة إلى بلدي للاستمتاع باللعب هنا، وأنا ممتن للغاية لكل العمل الذي تقوم به الحكومة بالسعودية، لجعل الدوري من أفضل دوريات العالم، ومن الرائع جدًا العودة إلى بلدي وأن أرى الدوري بهذا الحجم".