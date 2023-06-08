أخبار الاتحاد اليوم | حقيقة إصابة أحمد حجازي بـ"الصليبي" .. وسر قرار كريم بنزيما التاريخي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس الموافق الثامن من يونيو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الخميس، الموافق الثامن من يونيو 2023، وما يدور حول الفريق.

"حققت هدفي بالانضمام للاتحاد" .. كريم بنزيما يكشف عن "سبب أسطوري" لقراره

كشف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، عن سر قراره بالانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، واللعب في المملكة العربية السعودية (طالع التفاصيل).

"الأهلي يترقب" حقيقة الصدمة الاتحادية .. هل يعاني أحمد حجازي من قطع في الرباط الصليبي؟

تعيش جماهير نادي الاتحاد حاليًا، في حالة رعب كبيرة؛ بسبب "مستقبل" النجم الدولي المصري أحمد حجازي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم (طالع التفاصيل).

خلاف "فني" يضرب كبير السعودية .. ورد عاجل من الاتحاد

جدل كبير أثير في الشارع الرياضي السعودي، عصر اليوم الخميس؛ بعد تغريدة غامضة، تم ربطها بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد (طالع التفاصيل).

تطورات مفاجئة .. مسلي آل معمر يقترب من رئاسة النصر مجددًا ومصير وليد معاذ مع الأهلي

أثار الإعلامي الرياضي سيف السيف، الجدل في الشارع الرياضي السعودي، عن مستقبل رؤساء الهلال والنصر والاتحاد والأهلي (طالع التفاصيل).

هل عقد الاتحاد مع كريم بنزيما "باطل"؟ .. مفاجآت قانونية في صفقة الموسم

"هل عقد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مع نادي الاتحاد (باطل)؟"، سؤال تردد بقوة في الساعات القليلة الماضية؛ بعد الإعلان عن الصفقة الأضخم في تاريخ قلعة العميد (طالع التفاصيل).

من أجل ذهبية المونديال .. السعودية تُهدي الاتحاد المليارات ونجوم العالم

يستعد فريق نادي الاتحاد للمشاركة في كأس العالم للأندية 2023 الذي سيقام في المملكة ديسمبر المقبل، وذلك بصفته بطلًا لدوري روشن السعودي 2022-23 (طالع التفاصيل).

الاتحاد يحصل على مبلغ فلكي يهدد بنهاية عصر الهلال والنصر

وقع نادي الاتحاد، ممثلًا في رئيسه التنفيذي عبد الوهاب عابد، عصر اليوم الخميس، عقدًا ضخمًا مع شركة "روشن العقارية"؛ لرعاية الفريق الأول لكرة القدم (طالع التفاصيل).

جول 11 | سيطرة اتحادية وصدمة لتاليسكا ورونالدو .. تصويت الجمهور للتشكيل الأفضل

انتهى موسم 2022-2023 في دوري روشن السعودي، بعد شراسة المنافسة بين الاتحاد والنصر، لينجح العميد في تحقيق اللقب الغائب منذ 14 عامًا (طالع التفاصيل).