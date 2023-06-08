"الأهلي يترقب" حقيقة الصدمة الاتحادية .. هل يعاني أحمد حجازي من قطع في الرباط الصليبي؟

مفاجآت بالجملة في الاتحاد بعد إصابة المدافع المصري أحمد حجازي

تعيش جماهير نادي الاتحاد حاليًا، في حالة رعب كبيرة؛ بسبب "مستقبل" النجم الدولي المصري أحمد حجازي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم.

حجازي الذي قاد الاتحاد، للتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد غياب 14 سنة كاملة، يُعاني من إصابة قوية؛ وسط أنباء عن تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، وغيابه 6 أشهر كاملة.

لكن، صحيفة "المصري اليوم" طمأنت الجماهير الاتحادية؛ حيث نقلت عن مصدر من داخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، عدم صحة إصابة حجازي بـ"الرباط الصليبي".

وكشف المصدر، عن أن الفحوصات الأولية التي خضع لها مدافع العميد، أثبتت تعرضه لإصابة قوية في الركبة، خلال مشاركته في معسكر الفراعنة، ولكنها بعيدة عن الرباط، مشيرًا إلى أن اللاعب سيبتعد عن الساحرة المستدرة لمدة 3 أشهر.

ومن ناحيتها.. أعلنت صحيفة "الأهرام"، عن مفاوضات بين النادي الأهلي المصري وحجازي؛ لبحث إمكانية التعاقد معه، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضحت الصحيفة، أن العملاق المصري، يرغب في التعاقد مع حجازي، حال صدقت أنباء استغناء نادي الاتحاد عنه؛ عقب إصابته الأخيرة.

جدير بالذكر أن الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، شدد على إمكانية استغناء الاتحاد، عن أحمد حجازي، حال غاب عن الملاعب لفترة طويلة؛ وذلك من أجل الاستفادة من مقعده، لضم لاعب أجنبي آخر.