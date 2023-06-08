تغريدة أثارت الجدل في الشارع السعودي.. ورد عاجل من داخل الاتحاد

جدل كبير أثير في الشارع الرياضي السعودي، عصر اليوم الخميس؛ بعد تغريدة غامضة، تم ربطها بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

الاتحاد يعيش أيامًا سعيدة للغاية؛ بعد التتويج بثنائية دوري روشن للمحترفين وكأس السوبر السعودي، في الموسم الرياضي 2022-2023، بالإضافة إلى التوقيع مع المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما.

ووسط هذه الاحتفالات والأيام السعيدة التي يعيشها كل عاشق للعميد، ألمح الإعلامي الرياضي عناد الرشيد، إلى وجود خلافات عنيفة بين البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، والمسؤولين في النادي.

وكتب الرشيد عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تحت عنوان خاص: "خلاف (فنّي) بين مدرب نادي غربي وصنّاع القرار".

وأضاف الإعلامي الرياضي: "صناع القرار لديهم رغبة باستبدال اثنين من الأجانب - أحدهما مصاب -، وذلك رغبة منهم باستغلال الدعم الحكومي للأندية.. المدرب حتى الآن رافض، ويصر على أن يحافظ على الاستقرار".

الساعات الماضية شهدت أنباءًا قوية، عن رغبة الإدارة الاتحادية، في الاستغناء عن متوسط الميدان المصري طارق حامد، مع تأكيدات من الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، على إمكانية رحيل مدافع الفراعنة أحمد حجازي، عن الفريق الأول؛ بسبب إصابة في الركبة.

كيف كان رد الاتحاد على تغريدة عناد الرشيد المثيرة للجدل؟

من ناحيته.. نفى عبد الله العجلاني، عضو الجمعية العمومية لنادي الاتحاد، تغريدة عناد الرشيد، في رد مباشر عليه.

العجلاني كتب عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر": "غير صحيح جمله وتفصيلًا"، معتبرًا أن نشر مثل هذه الشائعات، هدفه ضرب استقرار العميد.

واستشهد عضو الجمعية العمومية، بالشائعات التي انتشرت في مراحل الحسم من موسم 2022-2023، وأشارت إلى فسخ المدير الفني البرتغالي، عقده.

واختتم عبد الله العجلاني تغريدته؛ بالقول: "القادم مذهل وبتكثر الشائعات.. نادي الاتحاد في الطريق الصحيح".