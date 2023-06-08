الاتحاد يحصل على مبلغ فلكي يهدد بنهاية عصر الهلال والنصر

هل اقتربت سيطرة الهلال والنصر من النهاية؟!

وقع نادي الاتحاد، ممثلًا في رئيسه التنفيذي عبد الوهاب عابد، عصر اليوم الخميس، عقدًا ضخمًا مع شركة "روشن العقارية"؛ لرعاية الفريق الأول لكرة القدم.

الاتحاد يعيش أوقاتًا سعيدة للغاية؛ حيث توّج بثنائية دوري روشن للمحترفين وكأس السوبر السعودي في موسم 2022-2023، مع الحصول على توقيع المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما.

ووفقًا للإعلامي الرياضي منار شاهين عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، سيحصل العميد الاتحادي، على مبلغ مالي ضخم، يُقدر بـ120 مليون ريال سنويًا، من هذا العقد.

ومن ناحيته.. زفّ عابد خلال مؤتمر توقيع عقد الرعاية، بشرى سارة إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، والتي تطلع إلى المستقبل، بعد النجاحات الأخيرة.

وقال الرئيس التنفيذي: "نادي الاتحاد سيكون الأفضل في المملكة، خلال السنوات القادمة.. وسيسيطر على الألقاب والبطولات".

جدير بالذكر أن السنوات الماضية، شهدت سيطرة كاملة من الهلال بـ"التحديد" والنصر، على الألقاب والبطولات، قبل أن يعود العميد الاتحادي بقوة، في الموسم الرياضي المنتهي.