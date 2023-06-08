من أجل ذهبية المونديال .. السعودية تُهدي الاتحاد المليارات ونجوم العالم

الاتحاد ينتظره دعم تاريخي من أجل الوصول لأبعد نقطة في مونديال الأندية

يستعد فريق نادي الاتحاد للمشاركة في كأس العالم للأندية 2023 الذي سيقام في المملكة ديسمبر المقبل، وذلك بصفته بطلًا لدوري روشن السعودي 2022-23.

وبدأ الاتحاد الاستعداد لكأس العالم للأندية، بالتعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، واقترابه من حسم التعاقد مع مواطنه نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي.

وقال الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي": "شركة روشن ستكون راعية لنادي الاتحاد في كأس العالم للأندية، ولن يحق لها بعد ذلك رعاية أي فريق بالدوري لأنها الراعي الرسمي له".

وأضاف: "الاتحاد سيضم 4 لاعبين أجانب مميزين، بما فيهم كريم بنزيما ونجولو كانتي، ضمن استراتيجية الدولة، ونادي الهلال وضع الأندية في حرج بعد الذي قدمه في كأس العالم بتحقيقه الميدالية الفضية".

واختتم الرشيدي تصريحاته قائلًا: "استراتيجية الدولة الآن هي دعم الاتحاد من أجل الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية على أقل تقدير، وسيكون هناك شراكات جديدة للعميد خلال الفترة المقبلة، لتضخ الملايين في خزينته".