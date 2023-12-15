نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023

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الاتحاد أفضل ولكن! .. مدرب الأهلي "لا يهمه" نجوم العميد العالميين

أشاد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، بفريق الاتحاد السعودي، قبل القمة المرتقبة بينهما، مساء غدٍ الجمعة. "اقرأ التفاصيل"

نجم الأهلي يفضل الانسحاب أمام الاتحاد في هذه الحالة! .. ويرد: "هل يتكرر سيناريو الهلال؟"

قبل القمة المرتقبة بين الفريقين غدًا الجمعة.. علق أحد نجوم النادي الأهلي المصري، على نتائج القلعة الحمراء السابقة، أمام الاتحاد السعودي. "اقرأ التفاصيل"

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"شماعة" لتراجع مستواه؟ .. جروهي يتحدث عن تأثير أحمد حجازي عليه في الاتحاد

أكد البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى نادي الاتحاد السعودي، على صعوبة مباراة فريقه أمام الأهلي المصري، مساء غدٍ الجمعة. "اقرأ التفاصيل"

"إذا تحقق شرط منصور البلوي" .. سالم الدوسري قد ينتقل من الهلال إلى الاتحاد!

أعرب منصور البلوي، الرئيس الذهبي "الأسبق" لنادي الاتحاد السعودي، عن إعجابه الكبير بالنجم الدولي سالم الدوسري، جناح عملاق المملكة الهلال. "اقرأ التفاصيل"

جاياردو يزف بشرى سارة إلى جماهير الاتحاد .. ويحذر من "قلة" أجانب الأهلي!

زفّ الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، بشرى سارة إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة الأهلي المصري. "اقرأ التفاصيل"

منصور البلوي يرفض الصفقات العالمية في الاتحاد .. ويكشف سر مكالمة "إقالة" نونو سانتو

كشف منصور البلوي، الرئيس "الذهبي" الأسبق لنادي الاتحاد السعودي، عن أسرار إقالة البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

"35 مليون برازيلي يدعمون الاتحاد أمام الأهلي" .. ورومارينيو يعلن عن وجهته القادمة

أعرب النجم البرازيلي رومارينيو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، عن حماسه الكبير لمواجهة الأهلي المصري، مساء اليوم الجمعة. "اقرأ التفاصيل"

تصريح رسمي من رابطة دوري روشن يُحبط الاتحاد بشأن محمد صلاح!

يستهدف نادي الاتحاد ضم النجم المصري محمد صلاح منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن المفاوضات تعثرت، لتأمل جماهير العميد في ضمه خلال شهر يناير المقبل. "اقرأ التفاصيل"

بالدليل .. "ظروف الاتحاد أسوأ من الأهلي ولكن!"

لا حديث يعلو الآن على مباراة الاتحاد أمام الأهلي المصري، المقرر لها مساء اليوم الجمعة، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023 المقامة في جدة. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | عكس الجميع .. ميدو يخرج بتوقع مفاجئ بنتيجة لقاء الاتحاد والأهلي!

خرج أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق، بتوقع مفاجئ بشأن نتيجة مباراة الاتحاد ضد الأهلي المصري، المقرر لها مساء اليوم الجمعة، كاشفًا عن سبب توقعه. "اقرأ التفاصيل"

بعد تعافيه.. حمد الله جاهز لمواجهة الأهلي

أصبح النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله جاهزًا للمشاركة في مباراة فريقه الاتحاد أمام الأهلي المصري، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن حمد الله أصبح من أهم المرشحين للدخول في التشكيل الأساسي الذي يلعب أمام الأهلي، بعد غيابه في المباراة الأولى التي أقيمت أمام أوكلاند سيتي النيوزلندي.

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