"إذا تحقق شرط منصور البلوي" .. سالم الدوسري قد ينتقل من الهلال إلى الاتحاد!

هل يمكن أن ينتقل سالم الدوسري إلى الاتحاد؟

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أعرب منصور البلوي، الرئيس الذهبي "الأسبق" لنادي الاتحاد السعودي، عن إعجابه الكبير بالنجم الدولي سالم الدوسري، جناح عملاق المملكة الهلال.

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سالم البالغ من العمر 32 سنة، والذي يرتبط بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حتى صيف عام 2025، كان هدفًا كبيرًا للاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

البلوي كشف في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، مساء اليوم الخميس، عن أنه إذا كان رئيسًا لنادي الاتحاد، سيتعاقد مع الدوسري، كأولى صفقات الفريق الأول؛ نظرًا لما يتمتع به اللاعب من إمكانيات فنية كبيرة للغاية.

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تصريحات الرئيس "الذهبي" للاتحاد، عن نجم الزعيم الهلالي؛ تأتي بعد 24 ساعة فقط، من إعلانه إمكانية العودة إلى النادي كـ"مستثمر"، خلال الفترة القادمة.

وأعلن منصور البلوي، خلال الساعات الماضية، إمكانية العودة إلى الاتحاد في حالة واحدة فقط؛ وهي كـ"مستثمر" إذا تم السماح للأشخاص بذلك، بعيدًا عن صندوق الاستثمارات السعودية؛ وهو ما قد يسبب الرعب في نفوس الجماهير الهلالية، خاصة مع اقتراب نهاية عقد سالم.

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية، نقلت 75% من ملكية أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، إلى صندوق الاستثمارات؛ كـ"خطوة أولى" للخصخصة، قبل بحث إمكانية دخول الأشخاص.

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