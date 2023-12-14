الاتحاد أفضل ولكن! .. مدرب الأهلي "لا يهمه" نجوم العميد العالميين

ماذا قال مدرب الأهلي قبل مواجهة الاتحاد المونديالية؟

أشاد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، بفريق الاتحاد السعودي، قبل القمة المرتقبة بينهما، مساء غدٍ الجمعة.

الأهلي يواجه الاتحاد، في التاسعة من مساء غدٍ الجمعة - بتوقيت مكة المكرمة -، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن منافسات الدور الثاني من مسابقة كأس العالم للأندية 2023-2024.

كولر قال في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الخميس: "الاتحاد يملك أدوات أفضل بكثير؛ بعد الدعم الهائل والصفقات الكبرى، التي تعاقدت معها المملكة العربية السعودية".

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وعلى الرغم من ذلك.. أعرب المدير الفني السويسري، عن ثقته في قدرة فريقه على تقديم مباراة رائعة والفوز؛ خاصة أن كرة القدم تلعب داخل أرضية الملعب، وليس بالأسماء أو المحترفين الأجانب فقط.

أيضًا.. أكد مارسيل كولر، على ثقته الكبيرة في حضور جماهير النادي الأهلي بكثرة، في مدرجات "الجوهرة المشعة"، بالرغم من أن المباراة تقام في مدينة جدة، وعلى أرضية ملعب الفريق الاتحادي.

وشدد كولر في ختام تصريحاته، على أن أهم شيء بالنسبة له أمام الاتحاد؛ هو أن يقدم الأهلي الكرة التي اعتاد عليها؛ سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي.