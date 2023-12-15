فيديو | عكس الجميع .. ميدو يخرج بتوقع مفاجئ بنتيجة لقاء الاتحاد والأهلي!

ميدو يكشف عن توقعه لمباراة الاتحاد والأهلي المصري

خرج أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق، بتوقع مفاجئ بشأن نتيجة مباراة الاتحاد ضد الأهلي المصري، المقرر لها مساء اليوم الجمعة، كاشفًا عن سبب توقعه.

ويواجه الاتحاد نظيره الأهلي مساء اليوم الجمعة، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، وذلك لتحديد المتأهل لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي.

وتوقع ميدو فوز الأهلي على الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد، عكس خالد الشنيف مقدم البرنامج الذي توقع فوز الاتحاد 3-0 وخالد العطوي توقع فوز النمور 2-1.

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وأوضح ميدو سبب توقعه خلال تصريحات عبر برنامج "دورينا غير": "في تلك المباريات فريق الأهلي يتحول، والثقة الزائدة عند اللزوم في الاتحاد قد تنقلب ضده".

ورد خالد الشنيف مقدم البرنامج: "أتوقع فوز الاتحاد 3-0، وهذا ليس تقليلًا من الأهلي، ولكننا واثقين في إمكانيات لاعبي العميد للفوز في المباراة".