تصريح رسمي من رابطة دوري روشن يُحبط الاتحاد بشأن محمد صلاح!

تصريحات مُحبطة للاتحاديين!

SHAHID

يستهدف نادي الاتحاد ضم النجم المصري محمد صلاح منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن المفاوضات تعثرت، لتأمل جماهير العميد في ضمه خلال شهر يناير المقبل.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد كان قد قدم عرضًا وصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن المفاوضات لم تتم للعديد من الأسباب، أبرزها تمسك ليفربول بمحمد صلاح، بالإضافة إلى إعلان أنمار الحائلي أن برنامج الاستقطابات أخبره بأنه لا يُوجد سيولة كافية لإتمام الصفقة.

وقال مايكل إيمينالو المدير الرياضي الجديد للدوري السعودي، خلال تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "الدوري السعودي لن يقوم بالخطوة الأولى لضم صلاح في يناير".

وأضاف إيمينالو: "سيكون من الصعب إقناع محمد صلاح بالانضمام إلى دوري روشن السعودي في شهر يناير المقبل".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

تصريح المدير الرياضي لرابطة دوري المحترفين، أحبط جماهير الاتحاد التي كانت تُمني النفس بإمكانية ضم صلاح خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

SHAHID