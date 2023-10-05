أخبار الاتحاد اليوم | تقليد الهلال في ديربي الأهلي وصدمة لعبد الرزاق حمد الله

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس الموافق الخامس من أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الخميس، الموافق الخامس من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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بين السخرية من الأهلي وتقليد الهلال .. الكشف عن "تيفو" الاتحاد في ديربي جدة المنتظر

كشف مجلس جمهور نادي الاتحاد السعودي عن دخلته الخاصة "تيفو" في ديربي جدة المنتظر، غدًا الجمعة، أمام الأهلي. (طالع التفاصيل)

عودة الأهلي والاتحاد للبطولات و5 آيفونات .. ماذا تغير منذ آخر ديربي جدة؟

أخيرًا سيعود ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي، بعد غياب دام سنة و 7 أشهر كاملة، بعدما هبط الراقي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى موسم 2022-2023. (طالع التفاصيل)

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الاتحاد يُعلن عن تطور جديد في إصابة أحمد شراحيلي

كشف نادي الاتحاد عن تطور جديد في إصابة أحمد شراحيلي مدافع الفريق، والذي يعاني من قطع في الرباط الصليبي، سيجعله يغيب مدة لن تقل عن 6 أشهر. (طالع التفاصيل)

تطور عاجل في مصير مشاركة كريم بنزيما مع الاتحاد أمام الأهلي

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بشرى سارة، قبل يومين من مواجهة الأهلي، في ديربي جدة الكبير. (طالع التفاصيل)

صدمة الديربي .. الأهلي قريب من خسارة نجم جديد أمام الاتحاد

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خطر خسارة واحد من أهم نجومه، في ديربي جدة الكبير أمام الاتحاد. (طالع التفاصيل)

حقيقة انسحاب الاتحاد .. الآسيوي يكشف "المسؤول" عن إلغاء مباراة سباهان رسميًا

فجّر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مُفاجأة رسمية جديدة، في أزمة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي أمام مستضيفه سباهان أصفهان الإيراني. (طالع التفاصيل)

استغل إصابته؟ .. وليد الركراكي يصدم عبد الرزاق حمد الله لأول مرة منذ معجزة المغرب المونديالية

أعلن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب الأول لكرة القدم، عن قائمة أسود الأطلس، استعدادًا لمواجهتي ساحل العاج وليبيريا، في فترة التوقف الدولي القادم. (طالع التفاصيل)

بأهازيج الهلال والأهلي والاتحاد .. نيوكاسل يحتفل برباعية باريس

استمرت احتفالات نادي نيوكاسل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بعد الانتصار على باريس سان جيرمان برباعية مقابل هدف واحد. (طالع التفاصيل)

تطور كبير .. الكشف عن آلية زيادة أجانب أندية دوري روشن إلى 10 لاعبين!

تمتلك الأندية السعودية خلال الوقت الحالي، القدرة على ضم 8 لاعبين أجانب بحد أقصى لكل نادٍ، وهو الأمر الذي دفع الأندية للتعاقد مع لاعبين مميزين وخلق تنافسًا قويًا بين جميع اللاعبين، ولكن هناك نية لزيادة عدد الأجانب. (طالع التفاصيل)

خسر كل شيء وفاز بما لم يفز به كبار السعودية .. الأهلي يغرد وحده خارج السرب

إن كنت أهلاويًا ، أزعم أن الصورة في عينيك إذا لم تكن سوداء، فحتمًا هي ضبابية تمامًا، فلا تعرف تحديدًا من أين تأتيك الضربات، لكن المؤكد أنها تأتي، ومحتمل أنها من كل جانب! (طالع التفاصيل)

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