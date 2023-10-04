تطور عاجل في مصير مشاركة كريم بنزيما مع الاتحاد أمام الأهلي

هل يشارك كريم بنزيما في ديربي الاتحاد والأهلي؟!

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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بشرى سارة، قبل يومين من مواجهة الأهلي، في ديربي جدة الكبير.

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الاتحاد يواجه الأهلي، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وشهدت تدريبات الفريق الاتحادي، مساء اليوم الأربعاء، مشاركة المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، بعد فترة غياب طويلة؛ بسبب لإصابة.

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ونشر الاتحاد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مقطع فيديو؛ يظهر دخول بنزيما إلى أرضية الملعب، استعدادًا للتدريبات الجماعية التي تسبق ديربي جدة.

وعلق النادي على هذا المقطع؛ قائلًا: "شاهدوا من عاد"؛ في احتفاء بكريم بنزيما، الذي يبدو أنه بات متاحًا للمشاركة ضد الأهلي.

ويغيب بنزيما عن نادي الاتحاد، منذ الفوز على الأخدود (1-0)، يوم 14 سبتمبر الماضي، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة فقط عن الهلال "المتصدر".

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