استغل إصابته؟ .. وليد الركراكي يصدم عبد الرزاق حمد الله لأول مرة منذ معجزة المغرب المونديالية

قرار صادم من وليد الركراكي ضد عبد الرزاق حمد الله

أعلن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب الأول لكرة القدم، عن قائمة أسود الأطلس، استعدادًا لمواجهتي ساحل العاج وليبيريا، في فترة التوقف الدولي القادم.

المنتخب المغربي يواجه ساحل العاج وديًا، يوم 14 أكتوبر الجاري، على أن يلتقي ليبيريا بعدها بـ3 أيام، وتحديدًا في السابع عشر من نفس الشهر.

وشهدت قائمة أسود الأطلس، في فترة التوقف الدولي القادم، "استبعاد" المهاجم عبد الرزاق حمد الله، هداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي.

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استبعاد حمد الله من القائمة؛ يأتي لأول مرة منذ عودته للمنتخب الوطني، في بطولة كأس العالم 2022، والتي استضافتها الدوحة القطرية، في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، وحقق فيها المغاربة، إنجازًا تاريخيًا خالدًا، باحتلال المركز الرابع.

ولم يتم الكشف عن سبب استبعاد هداف الاتحاد - حتى الآن -؛ إلا أن إصابة اللاعب في الكتف، والتي عاد منها مؤخرًا إلى الملاعب، قد تكون وراء هذا القرار.

ووسائل الإعلام المغربية كانت تضغط على الركراكي من الأساس، طوال الفترة الماضية، لـ"استبعاد" عبد الرزاق حمد الله؛ خاصة أنه لم يكن له أي تأثير إيجابي على المنتخب، منذ عودته إليه في المونديال.

وفي نفس السياق.. تواجد 3 لاعبين من دوري روشن السعودي للمحترفين، في قائمة منتخب المغرب الأول لكرة القدم "القادمة".

وضم الركراكي، الحارس ياسين بونو من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بالإضافة إلى رومان سايس من الشباب، ومنير محمدي من الوحدة.

جدير بالذكر أن منتخب المغرب، يستعد لانطلاق مشواره في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في شهر نوفمبر القادم؛ حيث يتواجد في مجموعة تضم كلًا من "زامبيا والكونجو وتنزانيا والنيجر وإريتريا".