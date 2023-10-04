حقيقة انسحاب الاتحاد .. الآسيوي يكشف "المسؤول" عن إلغاء مباراة سباهان رسميًا

مفاجأة جديدة من الاتحاد الآسيوي في أزمة مباراة الاتحاد وسباهان

فجّر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مُفاجأة رسمية جديدة، في أزمة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي أمام مستضيفه سباهان أصفهان الإيراني.

الاتحاد رفض خوض مباراته أمام سباهان، يوم الإثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024؛ بسبب وجود صور وتماثيل سياسية في الملعب، بعيدة عن المجال الرياضي.

وفي هذا السياق.. نفى ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي، "انسحاب" العميد الاتحادي من المباراة، مثلما تردد في وسائل الإعلام، خلال اليومين الماضيين.

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وكشف جون في تصريحات لشبكة قنوات "بي إن سبورت"، اليوم الأربعاء، عن أن قرار إلغاء المباراة بين الاتحاد وسباهان أصفهان؛ صُدِر من مراقبي اللقاء أنفسهم.

وعاش عشاق قلعة النمور، ساعات من الرعب؛ خوفًا من اعتبار الفريق الأول "منسحبًا" من المباراة، وبالتالي خصم نقاط منه، أو حتى استبعاده من البطولة القارية تمامًا.

وجميع التسريبات الأخيرة، تؤكد على اقتراب "الآسيوي"، من إصدار قرار بمنح نقاط المباراة كاملة لنادي الاتحاد؛ بسبب مخالفات الفريق المنافس، قبل أن يخرج حسين أمير عبد اللهيان؛ وزير خارجية إيران، بتصريح مفاجئ، بعلن فيه الاتفاق مع السعودية، على "إعادة" المباراة.

جدير بالذكر أن الاتحاد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 3 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة فقط عن القوة الجوية العراقي "المتصدر"، والذي خاض مباراة أكثر، بينما يأتي سباهان "ثالثًا" بنقطة وحيدة.