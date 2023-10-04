صدمة الديربي .. الأهلي قريب من خسارة نجم جديد أمام الاتحاد

ضربة جديدة للنادي الأهلي قبل ديربي جدة

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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خطر خسارة واحد من أهم نجومه، في ديربي جدة الكبير أمام الاتحاد.

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الأهلي يواجه الاتحاد، مساء الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وأعلن الإعلامي الرياضي عبد الله أحمد، "غياب" الجناح الفرنسي آلان سان ماكسيمين، عن تدريبات الفريق الأهلاوي، مساء اليوم الأربعاء.

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وكشف أحمد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن ماكسيمين، تواجد في العيادة الطبية بالنادي الأهلي، مساء اليوم؛ بسبب معاناته من الإصابة.

وأكد الإعلامي الرياضي، على أن الجناح الفرنسي، سيخضع لاختبار نهائي، غدًا الخميس؛ يتحدد على إثره مشاركته في ديربي الاتحاد، من عدمه.

وإلى جانب آلان ماكسيمين.. ذكرت تقارير إعلامية في الساعات الماضية، أن المدافع التركي ميريح ديميرال، سيكون أول الغائبين عن الأهلي أمام العميد الاتحادي، بنسبة كبيرة للغاية.

جدير بالذكر أن الأهلي، يحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 16 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد "الوصيف"، و4 نقاط عن الهلال "المتصدر".

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