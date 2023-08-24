أخبار الاتحاد اليوم | تفاصيل صفقة محمد صلاح المالية .. وطلب ستيفن جيرارد

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس الموافق الـ24 من أغسطس 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الخميس الموافق الـ24 من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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قنبلة صيف 2023 .. انضمام محمد صلاح إلى الاتحاد مسألة وقت!

يبدو أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، أصبح قريبًا جدًا من الانتقال إلى صفوف نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية (طالع التفاصيل).

"الأضخم في التاريخ ويتفوق على نيمار" .. تفاصيل غير متوقعة في صفقة صلاح والاتحاد

تسير مفاوضات نادي الاتحاد مع ليفربول الإنجليزي من أجل الحصول على خدمات النجم المصري محمد صلاح على الطريق الصحيح، حيث يبدو أن الصفقة قد تتم خلال صيف 2023 بشكل غير متوقع (طالع التفاصيل).

سهلة للهلال وصعبة على الاتحاد والنصر .. قرعة دوري أبطال آسيا 2023-2024

أقيمت قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024، والتي تشهد مشاركة 4 أندية سعودية وهي الهلال والاتحاد والنصر والفيحاء (طالع التفاصيل).

ثنائي محلي يقترب من الاتحاد .. وسبب "غير رياضي" قد يؤدي لرحيل جروهي ورومارينيو!

لا صوت يعلو في الشارع الرياضي السعودي حاليًا، إلا على ميركاتو نادي الاتحاد، خاصة مع مشاركة الفريق الأول لكرة القدم "المرتقبة"، في بطولة كأس العالم للأندية (طالع التفاصيل).

أول رد من الاتحاد على أزمة كريم بنزيما ونونو سانتو المرعبة

تعيش جماهير نادي الاتحاد السعودي حاليًا، في حالة رعب شديدة؛ بسبب الأخبار المنتشرة، بشأن الأزمة العنيفة بين المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والبرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم (طالع التفاصيل).

تبادل مرتقب بين الهلال والاتحاد .. وسر تأخر إعلان صفقة متعب الحربي!

بعد فترة انتقادات عنيفة.. حقق مسؤولو نادي الهلال السعودي، نجاحات كبرى في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الحالي، وضموا أسماء عالمية من العيار الثقيل، بالإضافة إلى صفقة محلية هامة (طالع التفاصيل).

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زوجته السبب! .. العمري يُجبر النصر للموافقة على رحيله

رفض المدافع عبد الإله العمري جميع العروض التي وصلت إليه من إدارة ناديه النصر، من أجل تمديد عقده، وتمسك بالرحيل خلال الوقت الحالي، والسبب وراء هذا الأمر هي زوجته! (طالع التفاصيل).

ستيفن جيرارد يفاجئ الاتحاد بطلب عاجل .. "أريد صفقتكم الجديدة!"

فاجأ الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، المدير الفني للاتفاق السعودي، مجلس إدارة ناديه، بطلب التعاقد مع أحد صفقات الاتحاد الجديدة؛ وذلك قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

بعد نفي الخلاف .. قرار "عنيف" من الاتحاد في أزمة بنزيما وسانتو

بدأت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في التحرك، بعد انتشار خبر وجود أزمة بين الفرنسي كريم بنزيما ومدربه البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للعميد (طالع التفاصيل).

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