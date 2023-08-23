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بعد نفي الخلاف .. قرار "عنيف" من الاتحاد في أزمة بنزيما وسانتو

أحمد رفعت
Karim benzema - nuno santoazzuu/getty
دوري روشن السعوديالإتحادكريم بنزيمانينو ايسبريتو سانتو

تعرف على تحرك الاتحاد بعد شائعة بنزيما وسانتو

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بدأت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في التحرك، بعد انتشار خبر وجود أزمة بين الفرنسي كريم بنزيما ومدربه البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للعميد.

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وانتشرت أخبار تؤكد على أن بنزيما يشتكي من سوء تعامل نونو سانتو معه، وأن الأخير لم يطلب من الأساس التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهو ما نفاه الإعلامي أحمد العجلان.

ونشر الإعلامي الرياضي هتان النجار عبر تطبيق "سناب شات" توضيحًا بشأن موقف الاتحاد، حيث أكد على أن الإدارة بصدد تقديم شكوى للجهات الرسمية بشأن الشائعات المتداولة حول بنزيما وسانتو.

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وأضاف النجار أن إدارة الاتحاد ستتخذ هذا الإجراء من أجل حفظ حقوق كريم بنزيما ونونو سانتو تجاه ما يتم تداوله عنهما من شائعات خلال الساعات الماضية.

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ويعتمد نونو سانتو بصفة أساسية على كريم بنزيما، بجوار المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، حيث يتعاون الثنائي بشكل جيد خلال ومثمر لصالح النمور.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 82894كريم بنزيما
  • 8541خاليدو كوليبالي
  • 14742روبرتو فيرمينو
  • 6727نجولو كانتي
  • 15881مارسيلو بروزوفيتش
  • 32668صفقة أخرى
161453 الأصوات

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