سهلة للهلال وصعبة على الاتحاد والنصر .. قرعة دوري أبطال آسيا 2023-2024

تعرف على نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2023-2024

أقيمت قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024، والتي تشهد مشاركة 4 أندية سعودية وهي الهلال والاتحاد والنصر والفيحاء.

مجموعة الهلال جاءت سهلة حيث لم يقع مع فريق صاحب إنجازات سابقة في دوري أبطال آسيا، بينما وقع الاتحاد في مجموعة صعبة بتواجد سبهان والقوة الجوية العراقي، كما أن النصر يتواجد في مجموعة صعبة تضم بيرسبوليس الإيراني والدحيل القطري والاستقلال.

وجاءت التصنيفات الأربعة لمنطقة الغرب كالآتي:

التصنيف الأول: الهلال، الاتحاد، السد، بيرسيبوليس الإيراني، باختاكور الأوزبكي.

التصنيف الثاني: الفيحاء، الدحيل، سيباهان، ناساجي مازاندران، ناساف.

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التصنيف الثالث: الفيصلي، القوة الجوية، أهال، الاستقلال، مومباي سيتي.

التصنيف الرابع: العين، النصر، الشارقة، إيه جي إم كي، نافباهور.

وجاءت نتيجة قرعة منطقة الغرب كالآتي:

المجموعة الأولى: باختاكور الأوزبكي، الفيحاء السعودي، أهال، العين.

المجموعة الثانية: السد القطري، ناساف الأوزبكي، الفيصلي الأردني، الشارقة.

المجموعة الثالثة: الاتحاد السعودي، سبهان، القوة الجوية العراقي، إيه جي إم كي.

المجموعة الرابعة: الهلال، ناساجي مازاندران، مومباي سيتي، نافياهور.

المجموعة الخامسة: بيرسبوليس الإيراني، الدحيل، الاستقلال، النصر.

بينما جاء التصنيفات الأربعة لمنطقة الشرق كالآتي:

التصنيف الأول: أولسان هيونداي، يوكوهاما مارينوس، ووهان ثري تاونز، بوريرام يونايتد، جيونبوك هيونداي.

التصنيف الثاني: فينتفوريت كوفو، شاندونج دايشان، بانكوك يونايتد، بوهانج ستيلرز، كاوزاكي فورنتال.

التصنيف الثالث: مانوي، كايا إيلويلو، جوهور دار التعظيم، ملبورن سيتي، ليون سيتي سايلرز.

التصنيف الرابع: كيتشي، إينشيون يونايتد، أوراوا ريد دياموندز، تشجيانج بروفيشنال إف سي، باثوم يونايتد.

وجاءت نتيجة قرعة منطقة الغرب كالآتي:

المجموعة السادسة: جيونبوك هيونداي، بانكوك يونايتد،ليون سيتي سايلرز، كيتشي.

المجموعة السابعة: يوكوهاما مارينوس، شاندونج دايشان، كايا إيلويلو، إينشيون يونايتد.

المجموعة الثامنة: بوريرام يونايتد، فينتفوريت كوفو، ميلبورن سيتي، تشجيانج بروفيشنال إف سي.

المجموعة التاسعة: أولسان هيونداي، كاوازاكي فورنتال،جوهور دار التعظيم، باثوم يونايتد.

المجموعة العاشرة: ووهان ثري تاونز، بوهانج ستيلرز، مانوي، أوراوا ريد دياموندز.