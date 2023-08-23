قنبلة صيف 2023 .. انضمام محمد صلاح إلى الاتحاد مسألة وقت!

هل نرى صلاح بقميص الاتحاد الموسم الحالي؟

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يبدو أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، أصبح قريبًا جدًا من الانتقال إلى صفوف نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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ويتواجد أنمار الحائلي رئيس الاتحاد حاليًا في بريطانيا، من أجل التفاوض مع محمد صلاح، لإقناعه بالانضمام إلى صفوف العميد خلال صيف 2023.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن وجهات النظر بين الاتحاد وليفربول تقاربت خلال الساعات الماضية، من أجل الحصول على خدمات محمد صلاح.

وأضافت الصحيفة أن ليفربول كان قد أغلق باب انتقال صلاح بالفعل، ولكن عاد وفتحه من جديد بعد نقاشات غير رسمية بسبب العرض المالي الضخم المعروض، مما جعل النادي الإنجليزي ينظر للعرض السعودي بجدية.

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ويسابق مسؤولو الاتحاد حاليًا الزمن، من أجل إقناع صلاح وليفربول لإتمام الصفقة، لتكون قنبلة الانتقالات السعودية، قبل أن يُغلق الباب في السابع من سبتمبر المقبل.

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