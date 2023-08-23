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أول رد من الاتحاد على أزمة كريم بنزيما ونونو سانتو المرعبة

أحمد فرهود
Nuno Santo - Karim BenzemaGOAL AR
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رد اتحادي حاسم على أزمة بنزيما وسانتو

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

تعيش جماهير نادي الاتحاد السعودي حاليًا، في حالة رعب شديدة؛ بسبب الأخبار المنتشرة، بشأن الأزمة العنيفة بين المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والبرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

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صحيفة "الشرق الأوسط" فجّرت مفاجأة من العيار الثقيل، اليوم الأربعاء؛ بكشفها عن شكوى من بنزيما، من سوء تعامل سانتو معه، ليرد المدرب البرتغالي، بأنه لم يطلب التعاقد مع المهاجم الفرنسي، من الأساس.

وفي هذا السياق.. رد مصدر اتحادي، على الأخبار المنتشرة بشأن أزمة بنزيما مع سانتو؛ خاصة بعد تفاعل الجماهير معها على نطاق واسع، عبر منصة "إكس".

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ونقل الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، عن المصدر قوله: "لا صحة لخلاف نونو سانتو وكريم بنزيما.. العلاقة بين الثنائي مميزة".

وأشار العجلان، إلى أن المصدر الاتحادي، امتدح عقلية النجم الفرنسي الاحترافية، وتفرغه التام للعمل كـ"لاعب كرة"، دون الدخول في أي تفاصيل أخرى.

جدير بالذكر أن كريم بنزيما البالغ من العمر 35 سنة، انضم إلى نادي الاتحاد في صيف العام الحالي؛ ولمدة 3 مواسم، قادمًا من صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد.

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160864 الأصوات

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