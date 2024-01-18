أخبار الاتحاد اليوم | المدافع الجديد يصل دبي، ومحامي بنزيما يتحدث أخيرًا

تامر أبو سيدو
Benzema Al IttihadGetty Images
Al Ittihadدوري روشن السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 18 يناير 2024

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 18 يناير 2024

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الموسى يصل دبي وينضم للتدريبات

وصل سعد الموسى مدافع الاتحاد الجديد إمارة دبي وانضم إلى تدريبات الاتحاد استعدادًا لاستئناف دوري روشن السعودي منتصف فبراير القادم.

الاتحاد سيعود للعب مبكرًا حيث سيواجه الطائي في مباراة مؤجلة يوم 7 فبراير، وقد ضم الموسى مؤخرًا من الاتفاق.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ماذا قال هوج فيجييه محامي بنزيما عن أزمته الحالية مع نادي الاتحاد السعودي؟

مستقبل المهاجم الفرنسي محل جدل كبير

منافسة شرسة على المهاجم الفرنسي

تعرف على آخر إضافات نادي الاتحاد

تعرف على اللاعبين الذين يرغب الشباب في ضمهم

تعاون كبير بين الاتحاد والاتفاق في الشتاء الحالي

عملاق إيطالي يستعد للتعاقد مع كريم بنزيما

الاتحاد يعمل بقوة على حسم صفقة جديدة في الشتاء الحالي

اهتمام سعودي كبير بـ"التعاقد" مع دي بروينه في صيف 2024

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

اختيارات المحررين