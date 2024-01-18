أخبار الاتحاد اليوم | المدافع الجديد يصل دبي، ومحامي بنزيما يتحدث أخيرًا

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 18 يناير 2024

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الموسى يصل دبي وينضم للتدريبات

وصل سعد الموسى مدافع الاتحاد الجديد إمارة دبي وانضم إلى تدريبات الاتحاد استعدادًا لاستئناف دوري روشن السعودي منتصف فبراير القادم.

الاتحاد سيعود للعب مبكرًا حيث سيواجه الطائي في مباراة مؤجلة يوم 7 فبراير، وقد ضم الموسى مؤخرًا من الاتفاق.

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