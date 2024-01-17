وأخيرًا .. محامي كريم بنزيما يتحدث عن أزمته مع الاتحاد ويؤكد: انتظر رحيله لهذا النادي!

ماذا قال هوج فيجييه محامي بنزيما عن أزمته الحالية مع نادي الاتحاد السعودي؟

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بعد فترة من الصمت من الجهات الرسمية سواء بنادي الاتحاد السعودي أو المهاجم الفرنسي كريم بنزيما وممثليه، أخيرًا خرج هوج فيجييه؛ محاميه الخاص، للحديث عن الأزمة التي يمر بها حاليًا مع العميد.

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الفرنسي يغيب عن مران النمور منذ مطلع الأسبوع الجاري، رغم انتهاء فترة الراحة وانتظام جميع اللاعبين في معسكر مغلق بمدينة دبي الإماراتية، وهو ما أثار الكثير من جدل، حتى علمنا من مصادرنا الخاصة أن مدربه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو قرر سحب شارة قيادة الاتحاد منه، كإجراء انضباطي.

لكن محامي بنزيما أوضح عبر ظهوره أمس الأربعاء على قناة "BFMTV" أن اللاعب بالفعل "محاصر" في جزر موريشيوس كما أكدت صحيفة "ماركا" من قبل، جراء الإعصار الذي ضربها، بينما كان يقضي مهاجم الاتحاد فترة الراحة السلبية التي منحه جاياردو إياها.

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وقلل فيجييه من حجم الأزمة الحالية، مؤكدًا أن بنزيما مر بالكثير من الأزمات في مسيرته من قبل، لكنه في كل مرة ينفض الغبار عن نفسه وينهض من جديد، مشيرًا إلى أن جميع الرياضيين يمرون بأزمات خلال مسيرتهم.

وتطرق محامي "الحكومة" للحديث عن احتمالية رحيله عن النادي الجداوي، في ظل زعم بعض التقارير أنه يريد العودة لأوروبا من جديد رغم أن عقده مع الاتحاد ممتد لعام 2026، وأنه يمتلك عدة عروض بالفعل.

فيجييه اكتفى في هذا الجانب بالكشف عن النادي الذي يرغب بالفعل أن يرى به بنزيما، فقال: "عندما ينشط في بطولة بهذا المستوى وتكون نتائج فريقه متراجعة، يقولون على الفور (إن هذه هي نهاية مسيرته!)، لكن بالنسبة لي سأكون سعيدًا للغاية حال عودته لليون، أرغب حقًا في ذلك، لكنه لم يخطرني بذلك في الوقت الحالي (يبتسم)".

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