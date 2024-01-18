من برشلونة إلى الاتحاد .. إضافة عالمية جديدة إلى العميد!

تعرف على آخر إضافات نادي الاتحاد

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يقوم نادي الاتحاد خلال الفترة الحالية، بعملية إحلال وتجديد، بعد سلسلة الإخفاقات خلال الفترة الماضية، سواء في كأس العالم للأندية أو ببطولة دوري روشن السعودي.

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وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن أن نادي الاتحاد اتفق مع فرانك كاربو، على تولي إدارة كرة القدم في النادي، بعدما قدم له رامون بلانيز المدير الرياضي العرض.

وأضافت الصحيفة أن كاربو أبلغ نادي برشلونة الذي قضى فيه أكثر من 13 عامًا بقراره خلال الأسبوع الحالي، بعد أن تلقى العرض من نادي الاتحاد.

ومن جانبهم، أسفت إدارة برشلونة لرحيل كاربو إلى نادي الاتحاد، بعدما قدمه للنادي من عمل رائع خدم البلوجرانا خلال السنوات الماضية.

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جاءت تلك الخطوة بعد أيام من إعلان نادي الاتحاد عن التعاقد مع بلانيز ليتولى منصب المدير الرياضي بالنادي.

وشغل فرانك العديد من الوظائف في نادي برشلونة، حيث عمل في البداية كمدرب في أكاديمية برشلونة، وأمضى بعض الوقت كرئيس للمنطقة التجارية والتسويقية لأكاديميات البلوجرانا، وعمل كمدير مشروع لأمريكا والشرق الأوسط،وتم تعيينه أيضًا كرئيس جديد للإدارة الفني في النادي الكتالوني.

كاربو كان أيضًا مسؤولًا تنفيذيًا في برشلونة، وعمل مع روبرت فرنانديز وبيب سيجورا وأبيدال وبلانيز.

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