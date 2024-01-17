مزاملة رونالدو في النصر أم الاتحاد أو الأهلي؟ .. قرار مشترك من مانشستر سيتي وكيفين دي بروينه

أحمد فرهود
Kevin De Bruyne Manchester City 2023-24Getty Images
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اهتمام سعودي كبير بـ"التعاقد" مع دي بروينه في صيف 2024

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منذ عدة أشهر، واسم النجم البلجيكي الكبير كيفين دي بروينه، صانع ألعاب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مرتبطًا بـ"الانتقال" إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

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النصر يريد - حسب آخر التقارير - الجمع بين دي بروينه والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في الوقت الذي أعلن فيه كل من رئيسي الاتحاد والأهلي، طلب التعاقد مع اللاعب، من لجنة الاستقطابات السعودية.

وفي هذا السياق.. كشف جاك جوجان، الإعلامي الرياضي المقرب من مانشستر سيتي، عن موقف العملاق الإنجليزي من "التخلي" عن نجمه البلجيكي، في الصيف القادم؛ بعد الاهتمام السعودي الكبير.

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جوجان أعلن عبر صحيفة "ديلي ميل"، مساء اليوم الأربعاء، رفض السيتزنس "التخلي" عن دي بروينه؛ قائلًا: "النادي لا يريد بيع اللاعب بأي حال من الأحوال".

وشدد الإعلامي الرياضي، على أن ما وصفه بـ"المبلغ الفلكي"؛ هو الشيء الوحيد الذي قد يجعل إدارة مانشستر سيتي، تعيد التفكير في مستقبل كيفين دي بروينه.

وأشار جاك جوجان، إلى أن دي بروينه نفسه، يعتبر مانشستر "موطنه" الآن؛ لذلك لا يفكر في الرحيل عن صفوف الفريق السماوي، الذي يرتبط بعقدٍ معه حتى يونيو 2025.

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