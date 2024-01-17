مزاملة رونالدو في النصر أم الاتحاد أو الأهلي؟ .. قرار مشترك من مانشستر سيتي وكيفين دي بروينه

اهتمام سعودي كبير بـ"التعاقد" مع دي بروينه في صيف 2024

SHAHID

منذ عدة أشهر، واسم النجم البلجيكي الكبير كيفين دي بروينه، صانع ألعاب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مرتبطًا بـ"الانتقال" إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النصر يريد - حسب آخر التقارير - الجمع بين دي بروينه والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في الوقت الذي أعلن فيه كل من رئيسي الاتحاد والأهلي، طلب التعاقد مع اللاعب، من لجنة الاستقطابات السعودية.

وفي هذا السياق.. كشف جاك جوجان، الإعلامي الرياضي المقرب من مانشستر سيتي، عن موقف العملاق الإنجليزي من "التخلي" عن نجمه البلجيكي، في الصيف القادم؛ بعد الاهتمام السعودي الكبير.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

جوجان أعلن عبر صحيفة "ديلي ميل"، مساء اليوم الأربعاء، رفض السيتزنس "التخلي" عن دي بروينه؛ قائلًا: "النادي لا يريد بيع اللاعب بأي حال من الأحوال".

وشدد الإعلامي الرياضي، على أن ما وصفه بـ"المبلغ الفلكي"؛ هو الشيء الوحيد الذي قد يجعل إدارة مانشستر سيتي، تعيد التفكير في مستقبل كيفين دي بروينه.

وأشار جاك جوجان، إلى أن دي بروينه نفسه، يعتبر مانشستر "موطنه" الآن؛ لذلك لا يفكر في الرحيل عن صفوف الفريق السماوي، الذي يرتبط بعقدٍ معه حتى يونيو 2025.

SHAHID