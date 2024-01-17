"الصفقة ممكنة" .. تسريبات من عملاق إيطاليا تمهد لرحيل كريم بنزيما عن الاتحاد

عملاق إيطالي يستعد للتعاقد مع كريم بنزيما

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يبدو أن مسلسل "مستقبل" المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، سيستمر حتى الساعات الأخيرة من إغلاق باب الميركاتو الشتوي الحالي.

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بنزيما البالغ من العمر 36 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ إلا أن تقارير محلية وعالمية عديدة تؤكد على عدم ساعدته داخل قلعة العميد، خاصة بعد تدهور النتائج، ورغبته في الرحيل.

وفي هذا السياق.. فجّر سيباستيان فراي، حارس مرمى نادي إنتر الإيطالي سابقًا، مفاجأة من العيار الثقيل، عن وجهة المهاجم الفرنسي "المحتملة"، حال الرحيل عن العميد الاتحادي.

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فراي كشف في تصريحات لقناة "TV Play" عبر منصة "تويتش"، مساء اليوم الأربعاء، عن أنه سمع بعض الأحاديث من داخل إنتر، عن إمكانية التعاقد مع بنزيما، في الميركاتو الشتوي الحالي.

الحارس السابق للعملاق الإيطالي أعلن أن النادي سيدخل في صفقة كريم بنزيما بقوة؛ إذا تمكن من التخلص من جناحه التشيلي أليكسيس سانشيز، قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية، بشكل رسمي.

واعترف سيباستيان فراي، بصعوبة الصفقة من الناحية المالية؛ إلا أنه أكد على أن مسؤولي إنتر، يرون بأنها ممكنة على الرغم من ذلك، وغير مستحيلة.

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