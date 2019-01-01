أوين: انتقالي من ليفربول إلى مانشستر يونايتد أشبه بتغيير البنك الذي أتعامل معه

اللاعب الإنجليزي يرد على من يتهمونه بالخيانة

فيسبوك تويتر بلال محمد

يرى مايكل أوين المهاجم الإنجليزي السابق، أن انتقاله من ليفربول إلى مانشستر يونايتد أشبه عندما يقوم أحدهم بتغيير البنك الذي يتعامل معه أو محل البقالة.

وقال أوين في تصريحات صحفية: "كرة القدم وظيفة مميزة، إنها مهمة للمدربين واللاعبين وكل من له علاقة بها".

وواصل: "من الواضح أن المشجعين الذين لديهم شغف حقيقي لأنديتهم، لا يرون ذلك ومن هنا تأتي المشاكل، خاصة في عصر وسائل التواصل الاجتماعي".

وتابع: "لا يغير المشجع انتمائه وهذا معروف، ولكنهم يغيرون وظائفهم من حين لآخر ولا يرون أن هذا يعد خيانة للعمل السابق".

عزيزي مايكل أوين.. من أنت؟

وأكمل: "من ينتقدونا هم ربما في يوم من الأيام يقوموا بحركات مماثلة، مثل الانتقال من بنك لآخر أو من محل شراء لآخر، ولكن لا أحد يتهمهم بالخيانة وعدم الولاء".

وأردف: "ولكن إن انتقل لاعب كرة قدم، فإن وجهة النظر تختلف تماماً فإنهم يتهمونه بالخيانة وأنه مرتزق، في حين أن هذا الشخص ينتقل لتحسين حياته وحياة أسرته".