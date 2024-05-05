تشافي وتشابي وبطل إيطاليا .. مدربون براتب أقل من شاموسكا في دوري يلو السعودي!

المدرب البرازيلي وقع عقدًا ضخمًا في السعودية

أتم المدرب البرازيلي بيريكليس شاموسكا اتفاقه مع إدارة نادي نيوم على تولي تدريب الفريق الأول الموسم القادم، وذلك بعد نهاية عقده مع ناديه الحالي التعاون.

شاموسكا كان قد وصل السعودية عام 2018 وبدأ رحلته مع الفيصلي، ولم يُغادر حتى الآن وقد درب كلًا من الهلال والشباب والتعاون بجانب الفيصلي، وحقق نتائج جيدة مع الجميع.

نيوم الذي تُوج هذا الموسم بدوري الدرجة الثانية سيُشارك في دوري يلو السعودي الموسم القادم، وتأمل الإدارة في الصعود إلى دوري روشن بنهاية الموسم المقبل، ولذا قررت الاستعانة بالمدرب البرازيلي المخضرم لتحقق هذا الهدف سريعًا.

صحيفة الرياضية السعودية ومصادر أخرى أشارت إلى أن عقد المدرب يصل إلى 10 ملايين دولار سنويًا، وهو ما كان سببًا في رفضه تجديد عقده مع التعاون، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، والانتقال لدكة بدلاء نادٍ ينشط في دوري يلو بدلًا من دوري روشن.

شاموسكا براتبه الجديد مع نيوم يتفوق على أسماء مخضرمة وكبيرة في عالم التدريب، ينشطون في مختلف أندية العالم، نستعرض 10 من أبرزهم مع الإشارة إلى أن الأرقام الواردة ليست رسمية أو مؤكدة بل هي اجتهادات من مصادر صحفية وإعلامية ..