أخبار الهلال اليوم | رسالة ربانية لنجم الفريق السابق .. والإدارة ترفض تسجيل عقد نيمار

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الجمعة الموافق 23 من أغسطس 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة الموافق الثالث والعشرين من أغسطس 2024م، وما يدور حول الفريق.

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مفاجأة كبرى .. الهلال يرفض تسجيل نيمار في قائمته رغم رحيل ميشايل!

في مفاجأة كبرى.. رفض نادي الهلال السعودي، إعادة تسجيل الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، في قائمة الفريق الأول لكرة القدم، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025 (طالع التفاصيل).

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"سأجعلكم تستمتعون" .. رسالة مثيرة من نيمار إلى جماهير الهلال

وجّه الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح نادي الهلال السعودي، رسالة إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم، بالتزامن مع انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2024-2025 (طالع التفاصيل).

كواليس صادمة .. الكشف عن "الشروط التعجيزية" التي دمرت خطة الهلال والشباب في الميركاتو

حملت الساعات القليلة الماضية، أخبارًا صادمة لناديي الهلال والشباب السعوديين؛ اللذين يريدا تدعيم صفوفيهما بقوة، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية (طالع التفاصيل).

Shahid

"الله طلب مني" .. مدافع الهلال السابق يكشف السبب الغريب لانتقاله للسعودية رغم تخفيض راتبه!

فاجأ يونج بيو لي الجميع عام 2009 بالانتقال من بوروسيا دورتموند إلى الهلال السعودي رغم أنه كان يحصل على راتب أعلى في ألمانيا، وقد كشف سر هذا القرار الغريب بعد 15 عامًا (طالع التفاصيل).

"اسمي ميشايل محمد صلاح" .. نجم الهلال يودع الجماهير الزرقاء برسالة عاطفية

حرص البرازيلي ميشايل ديلجادو، لاعب الهلال السابق على توجيه رسالة وداع إلى جماهير الزعيم، بعد رحيله إلى فلامنجو البرازيلي (طالع التفاصيل).

تحدى كريستيانو رونالدو وتقمص دور ليونيل ميسي! .. سالم الدوسري يعلن نفسه "الماعز الجديد"

مصطلح "جوت" أو "الماعز" انتشر بشكل كبير عن لاعبي كرة القدم، خلال الفترة الماضية؛ ودائمًا ما يقترن بالأسطورتين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي (طالع التفاصيل).

رسميًا | بـ"العباءة المقدسة والقبلة" .. ميشايل ينضم إلى فريقه الجديد بعد البكاء على الرحيل من الهلال

يوم السبت الماضي.. ودع النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو، زملاءه في نادي الهلال وجماهير الفريق الأول لكرة القدم بـ"الدموع"، عقب انتهاء مشواره مع قلعة الزعيم (طالع التفاصيل).

في ظل الصراع الكبير على ضمه .. عون السلولي يُحدد موقفه من الاستمرار مع التعاون

حسم عون السلولي مدافع نادي التعاون موقفه من الانتقال إلى فريق آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل الصراع الكبير على ضمه من جانب عديد من الأندية (طالع التفاصيل).

"نشعر أننا في الدوري الهندي" .. جماهير السعودية تثور مع انطلاق الموسم الجديد بسبب الهلال

بالتزامن مع انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، انتفضت جماهير الأندية المختلفة، وعلى رأسها النصر والاتحاد والأهلي، ضد المسؤولين عن القطاع الرياضي (طالع التفاصيل).