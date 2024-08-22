"الله طلب مني" .. مدافع الهلال السابق يكشف السبب الغريب لانتقاله للسعودية رغم تخفيض راتبه!

تصريحات غريبة من نجم توتنهام سابقًا

فاجأ يونج بيو لي الجميع عام 2009 بالانتقال من بوروسيا دورتموند إلى الهلال السعودي رغم أنه كان يحصل على راتب أعلى في ألمانيا، وقد كشف سر هذا القرار الغريب بعد 15 عامًا.

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المدافع الكوري الجنوبي كان أحد أبرز نجوم بلاده الناشطين في أوروبا، وقد حظي بمسيرة جيدة مع توتنهام وارتبط بالانتقال إلى روما عام 2008 لكنه اختار الاتجاه إلى دورتموند، وبعد موسم واحد فقط غادر القارة العجوز باتجاه السعودية وسط دهشة الجميع.

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الظهير الأيسر فسر خطوته تلك خلال محاضرة في سول، لكن هذا التفسير جاء غريبًا للغاية، حيث قال أن الله قد طلب منه هذا وأن يُنفذه دون معرفة السبب.

Shahid

وأضاف "لم أكن أرغب في الذهاب إلى هناك، لكن الله وضع قلبًا في قلبي للذهاب إلى السعودية، قاومت حتى النهاية لأنني لم أكن أرغب في الذهاب. كنت متعبًا روحيًا ولذا دخلت في عزلة لفترة طويلة".

أتم "كنت أتقاضى راتبًا أعلى في دورتموند، وإن ذهبت للدوري السعودي سأحصل على تقييم أسوأ وأتعرض لانتقادات كثيرة بحجة أنني ذهبت لهناك بسبب المال، لذا فكرت "لماذا يجب أن أذهب؟". قررت في النهاية الذهاب إلى هناك، لكني سألت الله "لماذا يجب أن أذهب"، فجاءت الإجابة "دعنا نذهب بعد معرفة السبب"، لكني ذهبت دون معرفة السبب، ولأكون صادقًا .. مازلت لا أعرفه، وآمل أن أعلم".

يُشار إلى أن المدافع الكوري الجنوبي لعب 75 مباراة سجل بها هدفًا واحدًا وصنع 4، وقد تُوج معه بثنائية الدوري وكأس ولي العهد مرتين.