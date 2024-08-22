رسميًا | بـ"العباءة المقدسة والقبلة" .. ميشايل ينضم إلى فريقه الجديد بعد البكاء على الرحيل من الهلال

الكشف عن نادي ميشايل ديلجادو الجديد رسميًا..

يوم السبت الماضي.. ودع النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو، زملاءه في نادي الهلال وجماهير الفريق الأول لكرة القدم بـ"الدموع"، عقب انتهاء مشواره مع قلعة الزعيم.

ميشايل انضم إلى الهلال في يناير 2022، ورحل بعد عامين ونصف، حقق فيهم العديد من الإنجازات الكبرى مع الفريق الأول؛ آخرها التتويج بلقب كأس السوبر السعودي، مساء يوم السبت الماضي، بالفوز على النصر (4-1) في المباراة النهائية.

وبعد الرحيل عن الفريق الهلالي.. أعلن نادي فلامنجو البرازيلي، مساء اليوم الخميس، التعاقد مع ميشايل البالغ من العمر 28 سنة، بشكل رسمي.

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فلامنجو نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، يظهر النجم البرازيلي وهو يرتدي قميص الفريق الأول لكرة القدم، مع "قُبلة" لشعار النادي.

وعلق العملاق البرازيلي على مقطع الفيديو؛ قائلًا: "

لقد عاد (الروبوت الصغير) إلى المنزل!.. مرحبًا يا ميشايل"؛ حيث كان اللاعب قد مثّل الفريق الأول سابقًا، قبل الرحيل للهلال.

وأضاف فلامنجو مخاطبًا ميشايل ديلجادو، بعد عودته إلى النادي: "كنا متشوقين لرؤيتك ترتدي (العباءة المقدسة) من جديد".

جدير بالذكر أن ميشايل لعب في صفوف فلامنجو في الفترة من 2020 إلى يناير 2022، قبل الانتقال إلى الهلال؛ حيث سجل 22 هدفًا وصنع 12 آخرين، خلال 103 مباريات رسمية في مختلف المسابقات.