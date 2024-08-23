"سأجعلكم تستمتعون" .. رسالة مثيرة من نيمار إلى جماهير الهلال

نيمار يسعد الهلاليين بـ"كلمات ساحرة"..

وجّه الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح نادي الهلال السعودي، رسالة إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم، بالتزامن مع انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

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نيمار انضم إلى الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ حيث خاض 5 مباريات فقط بقميص الزعيم، قبل أن يتعرض للإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي"، تبعده عن الملاعب منذ شهر أكتوبر الماضي.

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ومع اقتراب عودته إلى الملاعب.. وعد نيمار في تصريحات مع قناة "إم بي سي"، جماهير الزعيم الهلالي بـ"المنافسة" على كافة الألقاب الممكنة، في الموسم الرياضي الحالي، رغم اعترافه بقوة المنافسين.

Shahid

وأشار الساحر البرازيلي إلى أن جميع منافسي الهلال، دعموا أنفسهم بقوة في الصيف الحالي؛ إلا أنه يثق في فريقه، لمواصلة النجاحات التي حققها في الموسم الرياضي الماضي 2023-2024.

وأضاف نيمار جونيور: "بمجرد عودتي إلى الملاعب مجددًا؛ سأجعل جماهير نادي الهلال تستمتع بجميع المباريات، وتحتفل بالفوز بالألقاب".

وفي النهاية.. شدد نيمار على أنه يفعل كل شيء؛ من أجل الشفاء من الإصابة سريعًا، مع الحذر الكبير أيضًا، حتى لا يتعرض لأي انتكاسة، تجعله يغيب لفترة أطول.