في ظل الصراع الكبير على ضمه .. عون السلولي يُحدد موقفه من الاستمرار مع التعاون

مدافع التعاون يكشف عن موقفه من العروض المقدمة له

حسم عون السلولي مدافع نادي التعاون موقفه من الانتقال إلى فريق آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل الصراع الكبير على ضمه من جانب عديد من الأندية.

ويحظى السلولي باهتمام من الرباعي الهلال والنصر والاتحاد والشباب من أجل ضمه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تألقه خلال الموسم الماضي مع التعاون.

وقال عون خلال تصريحات لبرنامج "دورينا غير": "أنا مستمر مع التعاون والأمور التي ترتبط بانتقالي في يد وكيلي الذي يتصرف فيها".

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وأضاف: "اهتمام الأندية بي أخذه بشكل إيجابي، وإن شاء الله أكون قدمت مستوى جيد اليوم ضد الفيحاء في بطولة دوري روشن السعودي".

واختتم مدافع التعاون متحدثًا عن هدف فريقه في دوري أبطال آسيا 2 حيث قال: "هدفنا هو التتويج بالبطولة الآسيوية والمنافسة عليها".