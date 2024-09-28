أخبار الهلال اليوم | مدرب البرازيل يطمئن نيمار .. ونجم الزعيم يدفع ثمن الكلاسيكو!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم السبت 28 سبتمبر 2024..
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"لا تهمني عودته حتى في فبراير " .. مدرب البرازيل يعلن موقفه من موعد ظهور نيمار
أكد دوريفال جونيور مدرب المنتخب البرازيلي، على رغبته في انتظار عودة نيمار إلى أفضل حالاته البدنية على الإطلاق قبل الاعتماد عليه مع السيليساو.
"إذا الهلال .." .. المريسل يعلن اعتزال الإعلام بالجولة 12 إذا حدث هذا الأمر!
أعلن الإعلامي الشهير عبد العزيز المريسل اعتزاله العمل الإعلامي في حالة خاصة فقط بعد تحدي خاضه مع نظيره عبد العزيز الهشبول.
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب
تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..
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جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025
انطلق الدوري السعودي 2024-2025 يوم 22 أغسطس 2024 وبدأت المنافسات المرتقبة على مستوى العالم بين كبار الأندية السعودية.
"تفاصيل الحدث الضخم" .. فيفا ينهي أزمة كأس العالم للأندية بخطوة رسمية!
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الكشف عن المزيد من التفاصيل حول بطولة كأس العالم للأندية 2025 بـ"نظامها الجديد"، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، في الصيف المقبل.
"يدفع ثمن كلاسيكو الاتحاد!" .. الهلال يعلن تواجد محترفه في العيادة
يبدو أن أحد محترفي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، لا يزال يدفع ثمن كلاسيكو المملكة الأخير، أمام عملاق جدة الاتحاد.
ما القنوات الناقلة لمباراة الخلود والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الخلود والهلال في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والتعليق وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت
الرابطة تنهي أزمة الروزنامة .. مباراة النصر والهلال في هذا الموعد!
تستعد رابطة الدوري السعودي للمحترفين، نحو الإعلان عن مواعيد مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن، في (أسبوع الديربيات) الذي يحتضن قمة النصر والهلال، والاتحاد أمام الأهلي، والقادسية ضد الاتفاق.
"الحكم شعر بتأنيب ضمير" .. سعود الصرامي يثير جدلًا حول رفض طرد كانتي في كلاسيكو الهلال والاتحاد
فسر الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، قرار الحكم السويسري ساندرو سشاير، الذي أدار مباراة القمة بين الهلال والاتحاد، برفض طرد نجولو كانتي، لاعب وسط العميد، بشكل غريب، مؤكدًا أن الحكم تعمد عدم توجيه بطاقة صفراء ثانية للنجم الفرنسي.