ما القنوات الناقلة لمباراة الخلود والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي الخلود نظيره الهلال على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة في مباراة ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.
شهدت بداية مشوار الهلال في الدوري انطلاقة قوية، حيث تمكن من تحقيق العلامة الكاملة بتصدر ترتيب دوري روشن السعودي بجمع 12 نقطة من 4 مباريات.
من جهة أخرى، يسعى نادي الخلود لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة الصعبة، حيث يعتبر عدم الانقيادة للخسارة أمام الهلال إنجازًا كبيرًا وسيعزز من موقعه في جدول الترتيب.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الخلود والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.
ما موعد مباراة الخلود والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
موعد مباراة الخلود والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025، هو السبت 28 سبتمبر 2024، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
المباراة التالية
ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة الخلود والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تُنقل مباراة الخلود والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.
وخصصت الشبكة قناتي SSC 1 HD وSSC 5 HD لبث أحداث اللقاء.
كيف تشاهد مباراة الخلود والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟
يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".
|المباراة
|الخلود - الهلال
|التاريخ
|السبت 28 سبتمبر 2024
|الموعد
|21:00 السعودية ومصر
|الملعب
|ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة
|القنوات الناقلة
|SSC 1 HD
|SSC 5 HD
|المشاهدة عبر الإنترنت
|شاهد
|التعليق
|عبدالله الحربي
|سليمان الشريف