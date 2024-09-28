"لا تهمني عودته حتى في فبراير " .. مدرب البرازيل يعلن موقفه من موعد ظهور نيمار

بدأ يدرك أهميته لمنتخب السيليساو

أكد دوريفال جونيور مدرب المنتخب البرازيلي، على رغبته في انتظار عودة نيمار إلى أفضل حالاته البدنية على الإطلاق قبل الاعتماد عليه مع السيليساو.

نجم الهلال السعودي لم يظهر في أي مباراة منذ العام الماضي وغاب عن بطولة كوبا أمريكا الأخيرة، وذلك لخضوعه لعملية جراحية بعد إصابته في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى.

وقال دوريفال في المؤتمر الصحفي لإعلانه عن قائمة الفريق للتوقف الدولي القادم:"سننتظر وسنتحلى بالصبر، لا يهم إذا لم يتمكن من العودة في أكتوبر أو نوفمبر أو حتى فبراير، هو يحتاج حاليًا إلى الثقة ويجب أن يعود للملعب، وقبل كل شيء يحتاج إلى الشفاء التام من الإصابة".

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وأضاف:"بدأنا ندرك مدى أهميته، إذا عاد لحالته الطبيعية، سيكون لدينا في السنوات القادمة أحد أعظم اللاعبين في كرة القدم العالمية خلال لحظة رائعة من مسيرته".

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أكدت أن نيمار يخوض حاليًا المرحلة الأخيرة من برنامجه العلاجي والتأهيلي، ومن جانبه يميل جورج جيسوس الانتظار كذلك يتعافى بشكل كامل من أجل الاعتماد عليه بصفوف فريقه.

وتحتل البرازيل حاليًا المركز الخامس في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وتستعد لمواجهة تشيلي في 10 أكتوبر القادم قبل استضافة بيرو بعدها بخمسة أيام.