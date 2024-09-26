أخبار الهلال اليوم | نجم الفريق يستثمر في العقارات .. وشكوى جنائية جديدة تطارد نيمار

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 26 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 26 سبتمبر 2024.

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كشفت دانا باولا، الممثلة في مسلسل إيليت الشهير، عن طبيعة علاقتها بالنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال، وذلك أمام صديقها الممثل والمذيع ديفيد برونكانو!

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كشف البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، عن تحدياته مع الفريق في موسم 2024-2025، ورأيه إزاء الحياة في المملكة، وكيفية إقناع ماركوس ليوناردو وجواو كانسيلو باللعب في صفوف الزعيم، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كل ما تريد معرفته عن كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، جدول المباريات والقنوات الناقلة ونظام البطولة وأكثر من ذلك..

تلقى نادي الهلال وعيدًا خلال الساعات الماضية، من جماهير أحد أندية دوري يلو للدرجة الأولى، وذلك في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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على غرار اللاعبين المحترفين.. اقتحم أحد النجوم "المحليين" في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، مجالًا جديدًا بعيدًا عن كرة القدم، من أوسع الأبواب.

هاجم البرتغالي نيلو فينجادا المدرب السابق للمنتخب السعودي، سياسة الصفقات في دوري روشن السعودي، وذلك بعد الصفقات القوية التي أبرمها على مدار الموسمين الحالي والماضي.

قلل زياد العفر، المدير الفني لنادي الجندل، من الساحر الجزائري رياض محرز، جناح عملاق جدة الأهلي؛ وذلك بعد المباراة التاريخية الأخيرة التي جمعت الفريقين.

مرة أخرى.. ارتبط اسم الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، بالقضايا والمحاكمات الجنائية، في بلاده.