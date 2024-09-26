"لم أقل هذا من قبل" .. نجمة مسلسل "إيليت" تعترف بعلاقتها بنيمار ونجم ريال مدريد أمام صديقها!

تعرف على ما قالته ممثلة مسلسل إيليت عن نيمار

كشفت دانا باولا، الممثلة في مسلسل إيليت الشهير، عن طبيعة علاقتها بالنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال، وذلك أمام صديقها الممثل والمذيع ديفيد برونكانو!

وخلال تواجد باولا مع صديقها برونكانو في برنامج "La Revuelta"، قالت: "لقد تعلمت الكثير عن كرة القدم بفضل القادم من ريال مدريد. لن أقول من هو، ولكنه ليس لاعب كرة قدم، بل كنت بالفعل مع لاعبين آخرين".

وبعد أن قاطعها المذيع ليستفسر عن نجم ريال مدريد الذي تتحدث عنه، قالت باولا: "لن أقول ذلك، لا"، واستطردت: "أعتقد أن لاعبي كرة القدم لديهم الكثير من الأشياء المتعلقة بالتواجد مع الممثلات والمغنيات. أشعر أن هذا شيء يحدث كثيرًا ولدي تجاربي".

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وواصلت ممثلة مسلسل إيليت الشهير: "الحقيقة أن جميع لاعبي كرة القدم جيدون جدًا، ولا يوجد شيء خطير. فمهنتي تتطلب الكثير من العمل ونحن لا نجتمع".

وخلال إحدى فقرات البرنامج، مازحوا باولا بسؤال: "من هو لاعب كرة القدم الذي كنتِ على علاقة معه؟"، وبعد استخدام جوجل في البحث، وجدوا معلومات عن صداقة بينها وبين نيمار دا سيلفا.

وردت الممثلة قائلة: "نيمار؟ نعم، لقد التقينا. يا إلهي، لم أقل هذا من قبل. علاقتنا كانت عندما كان في باريس سان جيرمان"، ليرد صديقها برونكانو مازحًا: "في باريس كان لدي وقت لأشياء أخرى"، الأمر الذي جعل دانا تضحك.

يُذكر أن شائعة قد انتشرت عام 2019 بأن دانا باولا، التي كانت تحظى وقتها باهتمام كبير بعد دورها في مسلسل إيليت، على علاقة مع نيمار. ولكنها ردت في حفل توزيع جوائز فوتوجراماس دي بلاتا: "نحن أصدقاء جيدون جدًا، ولا توجد قصة حب بيننا. لدي العديد من الأصدقاء وأنا عازبة وسعيدة جدًا".